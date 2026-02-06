Venezuela y Onudd-Rocol exploran alianzas estratégicas contra el narcotráfico

CIUDAD MCY.- La Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA) y representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y Cono Sur (Onudd-Rocol), con sede en Bogotá, sostuvieron una videoconferencia de alto nivel con la finalidad de explorar alianzas estratégicas para potenciar capacidades nacionales contra el narcotráfico.

El superintendente Nacional Antidrogas, M/G Danny Ferrer Sandrea, presentó un balance sobre la institucionalidad, ejecución y resultados de las políticas del Estado venezolano en materia de incautaciones, prevención y cooperación internacional. Además, se plantearon y exploraron áreas clave de interés para la recepción de asistencia técnica.

Por su parte, los representantes de Onudd-Rocol expresaron su disposición y compromiso para brindar apoyo a Venezuela, con el objetivo de fortalecer y mejorar las capacidades nacionales a través de planes y alianzas estratégicas de cooperación, asistencia técnica y capacitaciones en áreas relacionadas con el problema mundial de las drogas y la delincuencia organizada transnacional.

Este encuentro es una oportunidad para expandir el camino hacia una relación provechosa, la cual reafirma el compromiso de Venezuela con la cooperación internacional y el multilateralismo, en pro de garantizar el bienestar, la seguridad y la paz del pueblo venezolano.

FUENTE: PRENSA MPPRIJP

FOTO: CORTESÍA