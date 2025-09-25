Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Vicepresidenta Rodríguez se reunió con arquitecto japonés Riken Yamamoto

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Sep 25, 2025

Ciudad MCY.-La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el reconocido arquitecto japonés Riken Yamamoto, con el propósito de intercambiar ideas sobre los principios de la arquitectura orientada a la creación de ciudades más humanas y sostenibles.

Durante la reunión, ambas autoridades revisaron la agenda del Gobierno Bolivariano, que está enfocada en el desarrollo de proyectos factibles que transformen y modernicen el hábitat, para elevar la calidad de vida del pueblo venezolano.

Asimismo, Rodríguez y Yamamoto coincidieron en la importancia del espacio público como núcleo de encuentro con lo humano, la familia y la comunidad, concebido como fuente de bienestar y desarrollo integral.

El pasado mes de julio, Yamamoto sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con el propósito de intercambiar ideas y avanzar en la consolidación de ciudades humanas en todo el país, en aras de impulsar el bienestar del Poder Popular.

Vale destacar que Yamamoto diseñó dos proyectos urbanísticos para las parroquias Petare y San Agustín, los cuales son financiados a través de la Corporación Juntos Todo es Posible. Además, ha visitado obras arquitectónicas de la capital, entre ellas la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Cuartel de la Montaña, el Museo de Bellas Artes, entre otros.

El Gobierno nacional reafirma el compromiso con la construcción de ciudades más humanas, como parte de la segunda transformación del Plan de las 7T, que promueve el buen vivir, la inclusión y el respeto por la identidad cultural y arquitectónica del país.

VTV | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Gobierno Regional supervisó rehabilitación de mil fachadas en San Mateo

25 de septiembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos

25 de septiembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Vicepresidenta Rodríguez se reunió con arquitecto japonés Riken Yamamoto

25 de septiembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Convocan simulacro nacional bajo la consigna: «Fusión perfecta, popular, militar policial, para la paz y la vida»

25 de septiembre de 2025 Rafael Velásquez