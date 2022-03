CIUDAD MCY.- El inicio de la temporada 2022 de la Liga Futve, ha mostrado un Aragua Fútbol Club muy sólido en cada una de sus líneas y pese a caer en la primera jornada ante Caracas F.C. la zaga defensiva del elenco aurirrojo ha dejado muy buenas sensaciones en los dos primeros cotejos del año.

Uno de los referentes y responsable del buen momento de la defensa aragüeña es Moisés Acuña, el central de 25 años de edad cuenta con una buena experiencia que lo impulsa este año a ser el líder del equipo en dicha zona.

El oriundo de Caracas habló del momento futbolístico que atraviesa el Aragua en este inicio de campaña, «Creo que el trabajo que se viene haciendo línea por línea en el equipo es bastante importante, tenemos un engranaje muy sólido en cada línea. Nuestro estilo de juego se caracteriza por ser fluido y de mucha tenencia de pelota, arriba contamos con jugadores muy habilidosos y el trabajo que cada compañero está haciendo es realmente importante para conseguir el resultado que estamos mostrando en nuestro juego», destacó.

Asimismo, Acuña resaltó la comodidad que siente al conformar dupla central con Roger Manrique y cómo siente o asume el rol de líder defensivo del equipo para este año.

«Con Manrique me siento muy cómodo gracias a la experiencia que él ha sumado, él se siente bien jugando de central, anteriormente se desempeñaba como lateral, pero ha sabido adaptarse bien a la posición y es un jugador con mucha proyección y está aprovechando muy bien las oportunidades. De mi parte este año se me da la oportunidad de terminar de asumir ese rol de líder dentro de la zaga defensiva y del equipo, creo que es una oportunidad que también me han brindado mis compañeros, contar con tipos como Diego Guerrero, Arquímedes y «Chuchú», te ayuda a sumar eso que necesitas para desempeñarte como líder y seguir creciendo», explicó el dorsal 33 del cuadro amarillo y rojo.

Con la mira puesta en lo que será la tercera jornada de la Liga Futve, Moisés Acuña analizó el encuentro ante Academia Puerto Cabello, equipo con el que el año pasado las cosas no terminaron de la mejor manera.

«Con Academia existe una rivalidad, así como con otros equipos de la Liga. Sin embargo, lo afrontamos de la mejor manera, con cabeza fría y seguir trabajando como lo hicimos ante Caracas y aquí contra Hermanos Colmenárez en implementar el trabajo que venimos haciendo en la semana, trasladar la intensidad que ponemos en cada entrenamiento al partido, pero afrontarlo sin ningún rencor», finalizó.

No cabe dudas de que el joven central es una de las piezas claves dentro del esquema del Aragua Fútbol Club para alcanzar los objetivos trazados a principios de año. La madurez personal y futbolística que posee, así como su buen juego con el balón, son características que resaltan junto a la humildad que no solo en los partidos, si no en cada entrenamiento muestra Moisés Acuña.

Prensa Aragua FC.