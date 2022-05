CIUDAD MCY.- Venezuela dirá presente en el mundial femenino de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que se estará realizando del 8 al 21 de mayo en Estambul, Turquía.

En esta oportunidad la vinotinto del cuadrilátero se prepara para su próximo reto internacional pensando en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, apuntó el diario deportivo Meridiano.

Asimismo, se anunciaron las figuras que representarán al país, quien destaca: Ninoska Pérez (Capitana de la selección), Omailyn “huracán” Alcalá, Johana Gómez, Krisady Ríos y Tayonis Cedeño.

Ninoska agradeció por la oportunidad de liderar esta experimentada y talentosa delegación, comentó: “Cada día entrenamos para llegar a lo más alto del podio, así como lo hicieron nuestros medallistas olímpicos. A nivel de competencias mundialistas femeninos, aún no tenemos una medalla, pero eso no quiere decir que no estamos trabajando para obtenerla en este Mundial Femenino”.

Además, expresó su deseo de lograr una gran actuación. “Quiero seguir escribiendo las páginas del triunfo en la historia del boxeo y ser nosotras las mujeres las protagonistas”.

También, se hizo oficial que el nuevo Director Técnico del boxeo amateur en el país será Roberto Mujica.

Información de VTV