CIUDAD MCY.-A través de sus redes sociales el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro compartió un audiovisual para celebrar la Navidad y el día de la llegada del niño Jesús.

El video compartido por el mandatario venezolano fue acompañado del siguiente mensaje:

«Con alegría, y unidos en familia, los cristianos nos preparamos hoy #24Dic, para celebrar el nacimiento histórico del #NiñoJesús, el profeta, el mesías que con su llegada anuncia un nuevo tiempo de esperanza, Paz y reconciliación.»

Seguidamente afirmó: «Dedicamos nuestras oraciones para poner el nombre de #Venezuela en sus manos, para que la llene de sus bienaventuranzas y bendiciones.»

Finalmente, el jefe de estado indicó: » Con amor profundo, alegría y nuestra verdad, abrimos los corazones dispuestos a recibir su misericordia. ¡Un abrazo a la familia venezolana! ¡Feliz Navidad!»

Venezuela en oración permanente por la paz

A propósito de las fechas decembrinas que fortalecen la unión familiar y la oración por la paz en en el país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro participó en Encuentro Cristiano de Oración de Acción de Gracias y por la paz de Venezuela.

Desde este encuentro el jefe de estado destacó las 7 gracias y 7 proclamas que realzan y unifican la fe cristiana y la oración permanente por la paz de Venezuela.

Asimismo, detalló los puntos importantes que sellaron el encuentro de pastores y pastoras.

La vida de Jesucristo fue un mensaje, así debe ser nuestra vida, un mensaje de amor, honestidad y renacimiento permanente. Además, el presidente Nicolás Maduro detallo los puntos importantes debatidos en el encuentro cristiano.

1. Admiro la fe del pueblo de Cristo, hombres y mujeres de las iglesias cristianas del país, por su capacidad de trabajo y servicio para reivindicar los valores de la familia.

2. He vencido y venceré a Goliat con las bendiciones de Dios y del Pueblo. ¡Mi mayor orgullo es ser de los de a pie!

3. Despedimos a Rafael Quintero, quien fue mi jefe y maestro, y recuerdo sus palabras y lo que le dije: «Siéntete tranquilo y en Paz contigo mismo porque a donde vas, vas a estar feliz, vas al encuentro del Creador porque has cumplido tu misión, siéntete orgulloso de la vida que tuviste».

4. Si alguien quiere construir una sociedad con valores familiares y fortalecer las comunidades con la democracia directa, hay que hacerlo sobre la base del amor de Cristo Redentor.

5. Voy a revisar el «Proyecto Valor Cristiano» que me entregaron para su aprobación. Tenemos un futuro maravilloso por delante y el poder más grande: la fe y las bendiciones de Dios.

Finalmente, el mandatario venezolano aseveró que se cumplirá la palabra profética, para el año 2025 lo que viene son bendiciones y cosas buenas para Venezuela.

FUENTE VENEZSUELA NEWS