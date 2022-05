*** El equipo que integra el medio de comunicación Ciudad MCY se desplegó en la plaza Bolívar durante la segunda parada radial que se transmitió en vivo por el programa Guayoyo 99.5 FM ***

CIUDAD MCY.- Este martes, todo el equipo que integra el diario Ciudad MCYse desplegó en la plaza Bolívar del municipio Girardot,para la distribución de la edición impresa del martes 31 de mayo. Durante esta jornada también participó el equipo periodístico deTelearagua y fuetransmitido en vivo por el programa Guayoyo 99.5 de la emisora radial Aragüeña.

Esde acotar que este medio impreso también circula en las rutas de transporte de TransAragua y TransMaracay y fue distribuidoen otras unidades públicas y privadas.

Por su parte, el director adjunto a la presidencia de Ciudad MCY, Denny Márquez, aseguró que esta es una edición más fresca y está nutrida de información cultural, deportiva, regional, nacional e internacional.

Desde la Gerencia Editorial de Ciudad MCY, la licenciada Yajaira Díaz se mostró complacida por estar de nuevo en esta segunda jornada de circulación desde la plaza Bolívar. “Ya toda Maracay tiene la oportunidad de leerlos y de conseguir toda la información que desee, como cultura, deporte y todo lo que tiene que ver con el acontecer regional y las voces del pueblo”, expresó.

De igual forma, la periodista Michelle Molina también extendió las felicitaciones a todo el equipo que forma parte de este prestigioso medio de comunicación. “Estoy contenta por este reimpulso que se le está dando a este reconocido periódico, que es tan importante para el estado Aragua; además se mantienen activos diariamente con la edición digital y el portal de Ciudad MCY, no solo es información regional, también se refleja la información de índole nacional e internacional”, señaló Molina.

Por último, extendió la invitación a toda la población aragüeña a seguir las informaciones que se publican en este reconocido medio impreso, “que contiene muy buena información y sirve de entretenimiento para todos los aragüeños”.

De igual forma, Rafael Seijas, representante del sector de personas con discapacidad, felicitó a todo el grupo que se encarga de este periódico, porque este reimpulso demuestra que vienen a hacer las cosas bien, además es un beneficio para todos los aragüeños, especialmente los que viajan en los autobuses de TransAragua.“Estamos agradecidos con la gobernadora Karina Carpio, el sector discapacidad siempre presente y consecuente a la vanguardia, cuente con nuestro respaldo”, expresó Seijas.

Asimismo, Oscar Dávila, proveniente de Turmero, municipio Santiago Mariño, indicó que desde hace mucho tiempo que no veía un periódico impreso y tiene información muy variada, “resaltan las cosas que se están haciendo aquí en el estado, me he percatado de que en las rutas de transporte también se están distribuyendo. ¡Felicidades por este esfuerzo que se está haciendo!”, manifestó.

REINA BETANCOURT