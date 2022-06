CIUDAD MCY.– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes una decisión judicial que orienta la suspensión del tramo cinco del proyecto denominado Tren Maya, que se construye en el sureste mexicano para potenciar el desarrollo turístico de la zona en beneficio de los sectores empobrecidos.

De acuerdo con el jefe de Estado mexicano, el procedimiento legal continuará en curso, por cual se realizará una apelación o se acudirá a otro juicio.

«Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento, este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra», dijo el gobernante en conferencia de prensa.

La denuncia del mandatario tiene lugar luego de que un juez de distrito, en Yucatán, decretara la suspensión definitiva de la obra en favor de la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano AC, con sede en Cancún.

López Obrador indicó que el magistrado no tiene argumentos para dictaminar dicha decisión judicial, alegando que detrás de ellos prevalecen los intereses de la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la estadounidense Legacy Vulcan, y otras más.

“Ya sabíamos que había mucho tiburón por acá, pues se ubican en las compañías que han dañado el medio ambiente como Grupo Xcaret y Calica, extrayendo materiales; quienes han tramitado los amparos contra el Tren Maya no son los propietarios, campesinos, ejidatarios ni pequeños propietarios «son seudoambientalistas”, señaló el ente.

Añadió que la construcción de Tren Maya integra los planes para desarrollar económica y socialmente el sur-sureste de México, la región más pobre del país; además de evitar la emigración.

Información VTV.