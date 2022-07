*** Mariñenses transformaron su vida a través de la entrega de 20 soluciones habitacionales en el Jueves de Vivienda de la GMVV ***

CIUDAD MCY.- Como parte del programa que se desarrolla a nivel nacional Jueves de Vivienda, fueron entregadas 20 soluciones habitacionales a familias mariñenses con el propósito de dignificar cada día a más personas ofreciéndoles una mejor calidad de vida.

La actividad se desarrolló en el urbanismo Montaña Fresca donde estuvo presente el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel, la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, la alcaldesa del municipio Santiago Mariño, Joana Sánchez y el Poder Popular organizado.

El ministro Villarroel, expresó que el Estado debe proveer la salud y educación gratuita, así como también debe facilitar la alimentación, pero en el tema de vivienda estas deben ser canceladas por las familias a un precio justo. Mensualmente deberán pagar el 30 por ciento de su presupuesto declarado en un lapso de 25 años para que se les pueda otorgar su título de propiedad.

Por su parte, la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, comentó que se siente muy orgullosa de que cada día más familias puedan obtener su hogar propio gracias a la Revolución Bolivariana.

Todas las semanas el Gobierno nacional cumple con la entrega de viviendas a cada jurisdicción del estado Aragua a precio justo para que las familias puedan mejorar su calidad de vida y puedan brindarles a sus seres queridos bienestar y estabilidad.

Mario Briceño Iragorry, Sucre y Zamora han sido algunos de los municipios que han sido atendidos. Posteriormente van a ser entregadas viviendas en cada una de las jurisdicciones para atender la totalidad del estado Aragua.

Una de las personas a las que su vida le fue transformada fue Yuliana Ramos, una joven aragüeña que es madre y abrió las puertas de su nuevo hogar para comentarnos todas sus impresiones. “Estoy agradecida con Dios, con el presidente Nicolás Maduro, con la Gran Misión Vivienda Venezuela, con el ministro de Vivienda, Ildemaro Villarroel; la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio; y la alcaldesa Joana Sánchez por la asignación de mi nuevo hogar”, expresó Ramos.

A su vez, la adjudicataria agradeció a la Revolución Bolivariana por permitirles como pareja joven optar por una vivienda que sin duda alguna traerá bendición a sus vidas además de poderle brindar calidad de vida a su hijo.

Elba de Medina, esposa y madre de tres hijas, comentó que se siente bendecida por haber recibido su vivienda. “Anteriormente vivíamos en una casa comunal de Francisca Duarte. No contaba con las comodidades que tengo ahorita ya que era una cancha de una casa comunal y vivía con mi familia, no teníamos privacidad, cuando llovía venteado se me metía el agua porque las ventanas no tenían vidrios, pero gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela ya tengo mi hogar para disfrutarlo con mi familia”, expresó la beneficiaria.

Tania Figueroa, esposa y madre de cuatro hijos, expresó sentirse agradecida por recibir una vivienda digna debido a que anteriormente vivía en una parcela en Fundocoropo donde llovía y se le metía el agua, no tenía privacidad y sus condiciones era muy precarias. “Gracias a Dios y al Gobierno Revolucionario hoy contamos con este hogar”, aseveró.

ANAÍS RONDÓN