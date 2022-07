CIUDAD MCY.- Miembros del Comité Especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EEUU) que investigan el atentado al Capitolio de esa nación en enero de 2021 están considerando llamar a declarar al ex presidente Donald Trump y a su segundo mandatario, Mike Pence, informó Prensa Latina este viernes.

Tras siete audiencias públicas en las que se analizaron los hechos del 6 de enero de 2021, junto con los intentos del empresario y político republicano de anular los resultados de las elecciones de 2020, el Comité Especial considera la posibilidad de citar a Trump y Pence para declarar, indicó el representante del grupo, Adam Kinzinger.

En el mes de abril, el líder de la comisión investigadora, Bennie Thompson, señaló que probablemente no sería necesario tomar el testimonio de Pence debido a la información que se había recopilado hasta el momento a partir de otras fuentes. Sin embargo, esta semana declaró que la instancia plantea realizar una posible entrevista a él y al ex Presidente.

Durante una de las audiencias de la Cámara Baja, varios asambleístas relataron con detalle la forma en que el ex mandatario intentó forzar a Pence a anular los resultados comiciales de 2020 y establecieron un vínculo entre esta campaña de presión y los sucesos violentos a la sede del Congreso en 2021.

La octava audiencia que intentará demostrar la responsabilidad de Trump frente al asalto en el Capitolio se llevará a cabo este martes 21 de julio. Cabe destacar que este suceso ha sido considerado el peor asalto a la democracia estadounidense luego de dejar un saldo de cinco fallecidos y más de 140 policías heridos.

Aunque el panel no puede presentar cargos legales contra el ex mandatario, de lo cual sería responsable el Departamento de Justicia de EEUU, su objetivo es descubrir y revelar el alcance de sus intentos por frenar la transferencia del mandato y vincular estos esfuerzos con los acontecimientos violentos de 2021.

Por su parte, el ex Presidente, por encima de las acusaciones, declaró a la revista New York Magazine que ha decidido postularse nuevamente en 2024, pero que no lo ha hecho oficial porque no está seguro si anunciarlo antes o después de las elecciones de medio término, a celebrarse el próximo mes de noviembre.

