*El presidente Nicolás Maduro felicitó a la gobernadora Karina Carpio y al representante de la unidad, José Goncalves por la producción de plátanos, cebollín, cilantro y de tilapia

Ciudad MCY.- Desde unidad productiva Pica Pica, de La Julia la gobernadora Karina Carpio informó al presidente de la República los resultados de la siembra cilantro, cebollín y plátanos en la localidad, las cuales con buenas prácticas, tiene un rendimiento óptimo que permite cosechar rubros que antes no se producían en la entidad.

La alcaldesa Johana Sánchez, la viceministra de Producción Agrícola, Tibisay León, el propietario de la unidad productiva, José Goncalves y la jefa de la UBCh, Yoliberth Sánchez, acompañaron a la gobernadora Karina Carpio en el pase presidencial.

La gobernadora Karina Carpio indicó que en 20 hectáreas de producción de esta unidad familiar es un ejemplo de la Aragua que reverdece, que permite confirmar que es el momento de reafirmar que Venezuela le va a dar de comer a otras naciones.

Además de los rubros agrícolas, en la unidad productiva hay una reproducción de tilapias en espacio contralado, que permite contar con la proteína del carnoso pez de agua dulce, en lagunas que luego riegan los cultivos por inundación.

Por su parte el productor José Goncalves indicó que tienen 12 hectáreas de plátanos, 7 de cebollín, el cilantro y la laguna donde cultivan las tilapias. “Apostamos a una Venezuela que si se puede, yo tuve la oportunidad de irme y me quedé en mi país,”.

Goncalves destacó que “desde muy temprano estamos produciendo en el capo, de sol a sol, vamos adelante, llegamos temprano y no sabemos a qué hora vamos a salir y me siento orgulloso de lo que hago, de producir a mi comunidad”.

Carlos Andrade