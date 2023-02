CIUDAD MCY.- El futbolista Sergio Ramos actual jugador del equipo francés París Saint-Germain (PSG), anunció oficialmente su retiro de la selección española luego de una amplia trayectoria repleta de éxitos con el equipo rojo.

A través de una carta publicada en su red social Twitter, Sergio Ramos dijo que “ha llegado la hora, de decir adiós a la selección, nuestra querida y emocionante Roja”.

En otro mensaje, el futbolista aseguró: “Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!”.

España ha contado con numerosos planteles plagados de estrellas y figuras que la ha encaminado a un lugar especial en la historia del balompié internacional. Uno de los responsables de ese reconocimiento ha sido él, uno de sus mejores defensores.

En la misiva, Ramos adelantó que en la mañana de este jueves, recibió una llamada del actual seleccionador, “que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”.

De igual manera, confesó que el motivo de no ser parte del proyecto del nuevo entrenador, “es por un tema básicamente de edad”.

“Miro con admiración y envidia a Modric, Messi y Pepe… La esencia, tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol.

Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol”, expresa Sergio Ramos en su carta.

