CIUDAD MCY.- Recientemente, en las costas de los estados Aragua, Falcón y Yaracuy, se han avistado ejemplares de la llamada «Fragata Portuguesa, Agua Mala o Galera Portuguesa (Physalia physalis).

Esta especie marina, se mueve a merced de las corrientes superficiales, cuya presencia en las costas mencionadas podría estar relacionada con la dirección y velocidad de los vientos, la temperatura de la superficie del mar y otros factores ambientales, que dificulta el desarrollo de modelos predictivos para prever su presencia.

La Fragata Portuguesa o Agua Mala, posee colores entre violeta y rosado transparente, tienen extensos tentáculos que al contacto con la piel generan serios daños en la salud.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), como órgano rector y garante de la seguridad en materia ambiental , le recuerda a los temporadistas durante el asueto de la Semana Santa Segura y Feliz 2023, que hacen uso de las playas en los estados nombrados, tener precaución con la aparición de estas especies, ya que tiene una peligrosidad muy alta y el roce con sus tentáculos puede tener consecuencias muy graves.

Los síntomas que estos pueden generar al tener contacto directo son de un intenso dolor similar al de una quemadura, alteraciones gastrointestinales, problemas respiratorios e incluso paros cardíacos, registrándose fallecimientos a nivel mundial.

En caso de observar esta especie, se recomienda no tocarla ni en el mar ni en la playa, no se bañe cerca, aléjese de la orilla donde puede haber fragmentos del animal. Si es afectado por debe lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada y retirar los restos de tentáculos. No aplique agua dulce, tampoco frote o rasque la piel con arena o toallas, o protector solar, porque podría aumentar la gravedad.

Si logra divisar o presentar algún contacto con un ejemplar de Fragata Portuguesa, puede informar a las autoridades más cercanas, notificar al número gratuito 800-Ambient (0800-2624368) o a través de las cuentas de Instagram @miecosocialismo o, @inparquesoficial.

Recuerde, la mejor prevención es evitar el contacto con la Fragata Portuguesa o Agua Mala.

Prensa Ecosocialismo (Minec)