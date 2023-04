***En entrevista radial la Joven nadadora, se mostró complacida, porque a pesar de ser su primera vez obtuvo un 4to lugar

CIUDAD MCY.- El estado Aragua, obtuvo el cuarto lugar en la gran competencia, «Paso a Nado» Ríos Orinoco y Caroní en la edición XXXI, en manos de Luismar Arias joven atleta de 15 años, quien se posicionó en su categoría (Juvenil B) disciplina de Aguas Abiertas dejando en Alto a la región central del país.

En este sentido la atleta Luismar Arias quien después de un riguroso entrenamiento participó en este desafío, obteniendo el cuarto lugar a nivel nacional. Esta joven se dedica a la disciplina de Aguas abiertas, lleva 7 años nadando, “Estuve un tiempo entrenando en San juan de los Morros, por un año completo, después que abrieron las piscinas en el Polideportivo retomé los entrenamientos aquí en Aragua”, dijo Arias.

Es importante destacar que, en esta trigésima primera edición del Paso a Nado de los Ríos Orinoco y Caroní, participaron alrededor de 250 competidores quienes desafiaron las aguas de los ríos más imponentes del país, recorriendo alrededor de 3.1 kilómetros desde Los Barrancos de Fajardo hasta El Malecón de San Félix.

La competición de natación en aguas abiertas, también conocida como maratón de natación, consiste en 10 kilómetros de carrera a nado en mares, ríos o lagos que cuentan con seguridad. los nadadores nadan a través de un recorrido circular acuático y su resistencia es probada durante un máximo de dos horas.

Mencionó que en esta oportunidad compitió con los estados Bolívar, Monagas, Aragua, Distrito Capital, Anzoátegui, Miranda, entre otros.

“Para ser mi primer pase, creo que nos fue bastante bien, porque para este tipo de competencias, hay que tener mucha resistencia, yo tenía que nadar en triángulos, vi la marea baja y me fui derecho, el río te leva si darte cuenta, cosa que me alejó un poco de la meta, tuve que nadar a contracorriente, no fue fácil, pero logré llegar a la meta”, explicó la joven.

Finalmente extendió su invitación a todos los jóvenes que deseen incursionar en esta disciplina, “Los invito a quienes quieran ser parte de esta disciplina, y otras que les pueden gustar, la natación es uno de los deportes más completos y su práctica te genera bienestar”.

REINA BETANCOURT