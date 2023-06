CIUDAD MCY.- En la jornada del 24 de junio de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, El Salvador, Venezuela obtuvo un oro, dos medallas de plata e igual número de preseas de bronce, además de iniciar con victoria en los deportes de conjunto y seguir avanzando en deportes de combate.

Información de un boletín de prensa de los juegos precisa que Iván Salas ganó la primera medalla de oro para Venezuela en la prueba de los 60 kilogramos del judo.

«Me siento muy orgulloso y satisfecho por el trabajo que hemos hecho en estos últimos años. Agradecido con la Federación Venezolana de Judo, nuestros dirigentes y mis compañeros por ayudarnos a prepararnos. He tenido varias competencias y he perdido finales, pero ahora me siento muy bien», apuntó el judoca de 24 años, oriundo de Cabudare, estado Lara.

Kady Cabezo se quedó con la medalla de plata en la final de los -­‐57 kilogramos: «La medalla se la dedico a mi abuelito, que está un poco enfermo y espero que esto le dé motivación para recuperarse», expresó la mirandina quien logra la tercera medalla de plata en la categoría para Venezuela en la historia.

Willis García se quedó también con la medalla de plata en los -­‐66 kilogramos. Repite esta medalla para Venezuela en la categoría, tras la alcanzada por Ricardo Valderrama en Barranquilla 2018.

«Una experiencia muy bonita. Mis primeros juegos de este tipo. Lo di todo en este día y alcancé la medalla de plata. Como pude se rasguño la medalla de oro, pero no se pudo conseguir. Creo que hice un buen combate», compartió el carabobeño de 22 años.

Fabiola Díaz logró bronce en los -­‐52 kilogramos: «No era para lo que había trabajado, pero me esforcé mucho por lograr ese bronce. Seguir trabajando ahora para los próximos objetivos. Son mis primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe y agradezco a la Federación Venezolana de Judo por creer en mí y apostar siempre», dijo.

María Giménez marcó ippon a los dos minutos 15 segundos de combate ante Jacqueline Solís de Centro Caribe Sports y se llevó el bronce en los -­‐48 kilogramos.

«Son mis segundos juegos CAC y espero seguir mejorando con otro resultado», contó Giménez, quien suma su segunda medalla en juegos CAC, tras el bronce en los -­‐44 kilogramos de Barranquilla 2018.

El bronce de la nativa del estado Bolívar es el quinto de Venezuela en la historia de los -­‐48 kilogramos.

AVN