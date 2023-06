Ciudad MCY.- Este lunes, fue promulgada la reforma de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien estampó su firma en el documento legislativo durante la edición número siete de su programa Con Maduro +.

“Una buena noticia, que ustedes estén en la Asamblea Nacional (AN) en consulta directa con las comunidades, con el Poder Popular y me parece tan impresionante que en mis manos tengo la Ley de Consejos Comunales, adaptada, reformada, modernizada por el propio Poder Popular y me dispongo como autoridad, de presidente, jefe de Estado y de Gobierno, a firmar y a darle el ejecútese a esta nueva Ley de Consejos Populares. Más Poder, democracia directa, más libertad”, expresó el mandatario nacional, al estampar su rúbrica.

“Una ley revisada, consultada y debatida como solo se hace en Revolución”, sentenció el presidente Maduro.

El instrumento legal fue entregado por diputados de la Asamblea Nacional (AN), entre ellos Carlos Mogollón, acompañado del ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge Arreaza; así como integrantes del Consejo Comunal “El Despertar de la Primera Loma del Polvorín” de la parroquia La Pastora, Haylem Reyes, y del Consejo Comunal “Cacique Carapaica” de la parroquia Catedral, Victoria Londoño.

El jefe de Estado compartió este momento, junto a las voceras del Poder Popular y los parlamentarios, quienes en grupo se tomaron una instantánea fotográfica para la historia nacional.

La Ley Orgánica fue sancionada el pasado jueves por el Poder Legislativo. El instrumento afianzará aún más la gestión del Poder Popular y permitirá una efectiva planificación, ejecución y control de los proyectos sociales en beneficio de las comunidades.

Esta Ley contiene 58 artículos y refuerza la anterior que tenía 43. De esta manera, se amplía el lapso de vigencia de las vocerías a tres años y se fortalecen las asambleas de ciudadanos como instancias fundamentales para el ejercicio de la democracia plena y directa.

El instrumento jurídico, además, tiene una visión robinsoniana y garantiza la simplificación de los procesos para no obstaculizar el desarrollo y construcción de los Consejos Comunales.

Segmento Con Maduro + Poder Popular:

El diputado Carlos Mogollón, al explicar al presidente el proceso de debate de esta reforma, recordó que esta es la segunda ley del Poder Popular que es reformada, tras la decisión de crear la Comisión Presidencial para el Golpe de Timón.

Mogollón dijo que ya se había reformado la Ley Orgánica de Contraloría Social, así como se hará con otras venideras reformas del Poder Popular, del sistema económico popular y las comunas, que constituyen un nuevo modelo para profundizar la democracia participativa y el socialismo en lo territorial.

En ese mismo orden de ideas, el ministro Jorge Arreaza recordó que desde el 20 de octubre en la comunidad El Maizal, en el estado Lara, la instrucción presidencial fue revisar todo el entramado de las leyes del Poder Popular y eso es precisamente lo que se hace desde entonces, para escuchar las propuestas del pueblo organizado, para adaptar una ley que tiene 13 años de vigencia, creada en 2010, y que hoy enfrenta la realidad del bloqueo imperial criminal e ilegal desde la Casa Blanca.

“Esta ley se incorpora la Agenda Concreta de Acción (ACA)… y se termina con cualquier perversión en procesos de registro, que ahora es automatizada y lo reconoce como gobierno”, dijo Arreaza, quien acotó que ahora se llama a la organización comunal como colectivo de gobierno comunal.

Por su parte, Victoria Londoño a nombre del Poder Popular y las Comunas, mostró el agradecimiento por esta reforma, que expresa la adaptación a la actualidad en los nuevos tiempos “y refleja avances tecnológicos, organizativos, productivos, que nacen desde el Poder Popular y está reflejado en esa ley”.

AN a favor del pueblo:

El presidente Maduro dio las gracias al Poder Legislativo por el trabajo que realiza a favor de las actualizaciones de las leyes del Poder Popular.

“Todos somos testigos, valga el comentario: la derecha neofascista corrompida tomó el poder de la AN, ganaron las elecciones que fueron un paso en falso para todo el país en aquel diciembre de 2015, el control durante cinco años de la AN ¿y qué hicieron, ah?. Sabotear al país, llamar a sanciones y bloqueos, hacerle daño a la economía, intentar golpes, llamar a la invasión del país. ¿En cinco años qué cosa importante hizo la derecha con el poder en su mano?. Vamos a hablar claro. ¿Qué hicieron?, daño fue lo que hicieron, mucho daño hicieron. ¡Cuando tienen el poder se dedican a hacer daño al país, es la verdad!”, sentenció.

El presidente Maduro agradeció al Todopoderoso y al pueblo, porque afortunadamente todo mal tiene su cura. “La sanación, y aquí estuvo”, dijo, mientras mostraba la Constitución Bolivariana. “Se convocó a elecciones, el pueblo eligió una nueva AN y llegó a trabajar para el debate de los temas de interés nacional. Es un gran logro que hay que aprovecharlo cada vez más”, concluyó.

