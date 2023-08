CIUDAD MCY.- La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresó su completo apoyo a las nuevas designaciones realizadas este lunes 28 de agosto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con el objetivo de optimizar la eficiencia y trabajar en la nueva visión de la política de Estado, indicó el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello.

Durante la acostumbrada rueda de prensa en la sede principal del PSUV en Caracas, Cabello aprovechó la oportunidad para celebrar igualmente la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde aseguró que tras el trabajo realizado por el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional (AN) “a su presidente Elvis Amoroso, le decimos que desde el partido seguiremos garantes para cumplir siempre las normativas que en materia electoral sean dictadas por este CNE, siempre lo hemos hecho”.

De igual modo, Cabello dio a conocer la agenda de trabajo realizada durante la semana por la militancia “desde el PSUV, no nos caemos a mentiras seguimos en nuestras jornadas de movilización por lo que hasta la fecha se han efectuado 17 mil 550 actividades realizadas; 325 marchas municipales; mil 227 concentraciones; 826 jornadas de formación; tres mil 214 cafecitos, 899 sancochos comunitarios. Ya tenemos unas ocho semanas revisando, haciendo un reconocimiento a nuestra gente, cada día hay más actividades. Es un encuentro en una calle, en una casa, y allí se van discutiendo cosas”.

Además, aprovechó para informar sobre las acciones para la celebración de los 15 años de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) “son años de trabajo, logros, formación, de forja, de organización. Hoy el partido cuenta con gran ética, del semillero del partido”.

Recordó que ante los rumores de eventos de desestabilización tras las declaraciones de Antonio Ledezma “nosotros no nos vamos a dejar tumbar, aquellos que han pedido sanciones y bloqueos, bombardeos, ellos serán tratados como enemigos de la Patria. Ellos son los que agreden al país. Los votos no los tienen. No somos nosotros los que amenazamos al pueblo diciendo que vienen eventos de desestabilización. Nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro es un garante de la paz”.

