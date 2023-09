Así lo manifestó desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República en el centro de la capital, donde concluyó la marcha –transmitida por Venezolana de Televisión- del sector Educación al que calificó como «el escudo más grande de defensa de Venezuela».

«Traigo el abrazo de nuestro presidente Nicolás Maduro para ustedes que han hecho esta marcha en defensa de nuestra Venezuela, Felicitarlos, porque en momentos donde el extremismo venezolano se atreve a llamar a que los niños, nuestros hijos e hijas no vayan a clase, los trabajadores de la educación están garantizando el derecho sagrado a la Educación de los niños y niñas del futuro de Venezuela», enfatizó Rodríguez.

En ese sentido, rechazó la campaña contra el inicio de clase de los voceros de la derecha nacional e internacional, resaltando que la clase trabajadora de la Educación se encuentra con la moral en alto, en apoyo a las políticas del Mandatario Nacional y en defensa de nuestro país.

«Eso se puede entender por ellos que viven en la ignorancia, en el odio, en la destrucción, sus propuestas sean justamente el no volver a clases. Así que de acá con las trabajadoras y los trabajadores de la Educación le decimos a los extremistas: no te vistas que no vas, porque nosotros vamos a clases», recalcó.

Asimismo, rechazó las Medidas Coercitivas Unilaterales contra Venezuela, a la vez que repudió las agresiones del imperialismo contra el Esequibo venezolano, que persigue expoliar los recursos de la patria.

«Los imperios de ayer son los mismos de hoy, esos que despojaron el territorio Esequibo se han servido de instrumentos subordinados a las trasnacionales petroleras y gasíferas para ir más allá. No les bastó con el despojo de nuestro territorio terrestre, en franca violación del derecho internacional, hoy se van por nuestro territorio marítimo, pendiente por delimitar. Es un gran abuso y grave violación del derecho internacional», aseveró.

Las trabajadoras y trabajadores del sector educativo entregaron una serie de propuestas a la vicepresidenta ejecutiva, quien resaltó que las mismas serían entregadas y atendidas de inmediato por el presidente Maduro.

«Atendemos las propuestas del dialogo permanente del sector Educación, reivindicado por la Revolución Bolivariana. A pesar de las dificultades y el bloqueo aquí estamos de pie para prepararnos al regreso a clase, atendiendo a los niños y niñas. Sus propuestas serán atendidas inmediatamente por el presidente de la República Nicolás Maduro», puntualizó Rodríguez.

AVN