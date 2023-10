CIUDAD MCY.- Carlos Tocci se incorporó a Tigres de Aragua en el cuarto día de entrenamientos, el jardinero se reencontró con Buddy Bailey y manifestó sentirse listo para iniciar su preparación para la temporada 2023-24.

Tocci que disputará su séptima temporada con Tigres de Aragua manifestó sentirse a gusto con el equipo y con los movimientos que ha hecho la gerencia para confeccionar un equipo competitivo, «La gerencia se ha movido bastante bien para confeccionar un buen equipo trayendo buenos muchachos, este año vamos a estar bastante bien, espero que nos puedan ayudar bastante», indicó Tocci que de por vida batea para .321 AVG producto de 2686 imparables en 836 turnos al bate, con 150 carreras anotadas, 40 dobles, 91 carreras impulsadas. .

Para Tocci sin duda alguna es de gran importancia contar con Bailey como manager del equipo, «El ha sido muy bueno en su trayectoria, realmente fantástico lo que ha hecho por Tigres, su profesionalismo, su trabajo, todos los días tiene algo importante que hacer, creo que nos va ayudar bastante, estuve hablando con él y está bastante emocionado con esas caras nuevas que tiene el equipo. Desde mi primer año con él, siempre ha sido bastante amable conmigo siempre me ha ayudado, cuando era novato, en mi primer o segundo año con Tigres el estaba como coach de banca y dese ese año me trató bastante bien, tenía varios años sin verlo, el me preguntó cómo me sentía, le manifesté que estoy a un 70% de las condiciones, el me va a dar entre tres y cuatro días para empezar a ver pitchers en vivo», comentó Tocci quien está a 32 imparables de los 300 de por vida.

Primera experiencia en México

Carlos Tocci tuvo la oportunidad de experimentar su primera temporada en suelo mexicano con los Piratas de Campeche, algo que disfrutó bastante, «Estaba un poco indeciso si iba a México, gracias a Dios las cosas me salieron bastante bien, agradecido, es una liga bastante buena, al principio empecé un poco lento pero me pude adaptar a la liga, es una liga competitiva», comentó el aragüeño quien viene de jugar gran campaña en la Liga Mexicana con el conjunto de Piratas de Campeche, vio acción en 88 juegos en los que dejó promedio de .265, 365 turnos con 87 imparables, 6 dobles, 2 triples, 7 cuadrangulares, 36 impulsadas y 46 anotadas.

Por último, el popular «Musiú» no dudó en enviar un mensaje a la fanaticada tigrera para que acompañen al equipo en la próxima temporada, «Para mi nuestra fanaticada es la mejor del país, el mensaje es que nos sigan apoyando, siempre han estado en las buenas y las malas, este año vamos por el título, es la meta, llegar a la Serie del Caribe en Miami», finalizó.

PRENSA TIGRES DE ARAGUA