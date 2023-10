***En este día, se busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana, ya que esto aumenta significativamente las posibilidades de curación y mejora la calidad de vida de las personas afectadas****

Ciudad MCY.- En conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama el equipo reporteril de Ciudad Maracay captó historias de mujeres sobrevivientes de Cáncer, con el objetivo de sensibilizar a la población, con sus historias pueden concientizar a la población a un diagnóstico temprano, que proporciona mayores esperanzas de vida.

Por su parte, Mónica Vargas, sobreviviente de Cáncer de Mama relató que su proceso comenzó como una mastitis que le hizo suspender su etapa de lactante, “Tuve que suspender la lactancia, me diagnosticaron la enfermedad desde hace dos años y desde el mes de mayo estoy libre de tratamiento, a sus cuarenta y cuatro años se me brotaron los tumores y no lo sabía”, expresó Vargas.

Aunado a esto, contó que todo este proceso lo vivió en plena pandemia, lo que le generó más temor, “Y entonces no fui al médico por miedo a salir y se me brotó el tumor, del susto voy a hacerme un eco y el doctor me dijo que me hiciera una mamografía, me mandaron a hacer otro estudio, y ahí yo sabía que no estaban las cosas bien”.

Aragua cuenta con el Isena

En su testimonio de vida Vargas, relató sobre su visita al Instituto de Senología de Aragua, en medio de una fuerte depresión – dijo con los ojos abrillantados -, “tenía mucho miedo, por la etapa que se estaba pasando, cuando llegué al Isena el doctor me llenó de esperanza, me dijo, tranquila, estás en manos de Dios, me hicieron 15 quimioterapias, nueve días antes de la cirugía, me hicieron la mastectomía, después se me formó otro tumor y es cuando me quitan todo, me colocaron otra quimio postoperatoria, hice las radios y después seis quimios más”, relató.

Por otro lado, Noria Boza, relato que duró más de 20 años batallando contra el cáncer, sin embargo, fue desde el 2016, fue declarada totalmente sana, comentó que ha pasado por 12 cirugías, “Todo comenzó en el año 98 en la mama izquierda, con un nódulo allí a pesar de que tenía muy corta edad pues no creía que fuera a pasar por eso y eso le afectó emocionalmente, no sabía qué hacer con aquel resultado, hasta que recibí terapia psicológica.

Con un hijo de 31 años y se separó de su esposo a raíz de la enfermedad, “Me hicieron reconstrucción, entre esas 12 cirugías, la última fue en el 2016, sin embargo, gracias al apoyo psicológico que recibí he logrado superar la enfermedad “.

Noria Boza enfatizó la importancia de confiar en Dios, liberarse de la negatividad y rodearse de personas amorosas y cultivar la paz interior. También destaca la importancia de mantenerse al día con los controles médicos.

Médicos expertos hablan de la detección a tiempo



Al respecto, los médicos Dra. Ana Casilli, cirujano mastólogo, Michelle Russo oncólogo Quirúrgico y la Dra. Magaly Reyes Vielma médico intensivista, disertaron sobre la detección temprana del cáncer de mama y la importancia de llevar un estilo de vida saludable para reducir el riesgo de desarrollar éste terrible flagelo, que incluye mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, evitar el consumo excesivo de alcohol y no fumar.

En su intervención la Dra. Ana Casilli, resaltó que esta enfermedad ataca a la mujer sin riesgo alguno en un 75%, y el otro 25% por ciento, se divide en genético que puede darse a través de los genes y el hereditario que viene dado por antecedentes familiares.

Al mismo tiempo, el Dr. Michelle Ruso oncólogo Quirúrgico, expresó que la imagenología juega un papel fundamental, son estudios que permiten diagnosticar lesiones, si se logra detectar la lesión sin tocarla el nivel de curabilidad es en un 100 por ciento y no necesita quimio, ni radio.

Reina Betancourt