***El film de Miguel Ángel Ferrer, continúa su recorrido por importantes festivales exaltando la grandeza del venezolano con una historia sensible que retrata a dos hermanos, Alex, un joven sordo y Leo, con un talento musical olvidado, ambos luchan por cumplir un sueño en un país adverso. Su participación integra la selecta muestra que reunirá a personalidades de la Academia y otras películas que han participado en los festivales de mayor prestigio en el mundo, como Cannes, Venecia y Tribeca

CIUDAD MCY.-La película venezolana “La Sombra del Sol” vuelve a resonar su tricolor en el mundo. Esta vez, el film de Miguel Ángel Ferrer, postulado por Venezuela a los Premios Oscar 2024, figura entre las más selectas películas que participarán en el Tahoe Film Fest, siendo la única latinoamericana que integra la competencia que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Nevada.

Uno de los Festivales de cine más exclusivos de Estados Unidos, el Tahoe Film Fest anunció lo que será la celebración de su novena edición, inaugurada con el film “Maestro” y presentada por su director Bradley Cooper.

Por su parte, “La Sombra del Sol” estará acompañada por su co-guionista y director Miguel Ángel Ferrer, la productora del film Maritza Carbajal, quien fue la encargada de diseñar y realizar el plan de rodaje en Acarigua y Caracas, los productores Juan Carlos Rodríguez y Álvar Carretero.

Entre otros títulos de largometrajes de ficción y documental que acompañan la cotizada competencia mundial se encuentran: “May December” de Todd Haynes, protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore, el film japonés “Perfect days” de Wim Wenders, ”Eileen” de William Oldroyd, protagonizada por Thomasin Mc Kenzie y Anne Hathaway, la francesa “The Taste of Things” de Tran Anh Hung, “Extrapolations” de Scott Burns, “Common Ground” de Josh Tickell, “Deep Rising” de Matthieu Rytz, “The Mission” de Amanda Mc Baine y Jesse Moss, “The Great Divide” de Tom Donahue, “Rather” de Frank Marshall, “The space race” de Diego Hurtado de Mendoza y Lisa Cortés, “Lakota Nation Vs. United State”, producción de National Geographic Documentary Film y The Space Race, dirigida por Jesse Short Bull y Laura Tomaselli, el documental de la leyenda musical Carlos Santana dirigido por Rudy Valdez, titulado “Carlos”, “San Francisco Sounds: a place in time” de Alison Ellwood, “Joan Baez: I am a noise” de Miri Navasky, Maeve O´ Boyle y Karen O´Connor, “Immediate Family” de Denny Tedesco, “Let the canary sing”, de Allison Ellwood y “Louis Armstrong´s Black & Blues” de Sacha Jenkins.

“La Sombra del Sol” en su camino a los Premios Oscar 2024 ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales, como ha sido el caso del “Premio de la Prensa Amy Courvoisier” por unanimidad en el Festival de Cine Venezolano de Mérida como “Mejor Largometraje Ficción” y “Mejor Película Latinoamericana” en el Festival Internacional de Cine de Monterrey y Georgia Latino International Film Festival 2023, respectivamente, acumulando 9 laureles ganados hasta la fecha.

El 28 de diciembre se espera su estreno comercial en todas las salas de cine del país, de la mano de su distribuidor Mundo d Película.

