Ciudad MCY.-El museo de Ciencias de Caracas alberga una nueva feria navideña donde habitantes de la ciudad capital podrán disfrutar de productos y mercancías a precios asequibles de la mano de al menos 13 emprendedores del país. Entre los productos que se ofrecen destacan ropa, calzados, postres, bisutería y bebidas artesanales, entre otros.

En este sentido, la jefa de asuntos públicos del museo de Ciencias, Yacmira Ramos, señaló que la Feria Navidad Museo 2024 «la realizamos con el objetivo de darle la oportunidad a los diferentes emprendedores para que puedan exhibir sus mercancías, sus creaciones propias».

«Queremos ofrecerle al público que nos visita la oportunidad de que puedan adquirir algún regalito, algún detallito de Navidad para sus hijos, para familiares, el intercambio de regalos y todas esas actividades alusivas a la época decembrina», indicó.

Los visitantes que aprovecharon las ofertas y las actividades que forman parte de la programación para la recreación del pueblo venezolano dieron su opinión positiva sobre este espacio. «Los precios son muy buenos y solidarios y de verdad que lo que he probado, por lo menos aquí en este puesto, me parece genial los dulces que tienen, unos postres deliciosos. También he visto variedad en ropa, en juguetes y otras cosas; pueden venir porque es una buena opción», declaró Israel Rojas.

Por su parte, Brenda Jiménez resaltó que «la feria tiene varias cositas interesantes». Asimismo, Omar Goiga, manifestó que este «es un espacio de recreación cultural, no solamente para adultos, sino también para niños y para toda la familia. Los precios increíbles, me encantaron los productos».

«Realmente creo que es un espacio para encontrarse y compartir la cultura y ese espacio navideño. Y bueno, los invito a participar; los precios y todo está buenísimo», dijo Goiga.

Durante los próximos fines de semana, los visitantes podrán disfrutar de jornadas de cine, talleres de origami navideño, presentación de obras de teatro y grupos culturales. La feria que durante tres semanas estará activa, está disponible a partir de las 11:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

VTV