Ciudad MCY.-La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, conocida como Rosaviatsiya, anunció este domingo que las autoridades cubanas levantaron el aviso sobre la falta de combustible para aviones, lo cual permitirá reanudar el programa de vuelos entre los dos países sin mayores inconvenientes. El Ministerio de Transporte de Rusia, junto con Rosaviatsiya y las aerolíneas de la nación euroasiática, conversaron con las autoridades de Cuba para minimizar el impacto de la escasez de combustible en los vuelos de las aerolíneas rusas ante cualquier imprevisto.

Mediante un comunicado, Rosaviatsiya indicó que «las autoridades de la aviación cubana han cancelado los avisos emitidos previamente, que advertían sobre la escasez de combustible en los aeropuertos cubanos del 1 al 8 de diciembre». “El programa de vuelos entre Rusia y Cuba se llevará a cabo con normalidad de acuerdo con el cronograma previo a la advertencia», agregó.

Asimismo, la Agencia añadió que supervisará, en colaboración con el Ministerio de Transporte de Rusia, el tráfico aéreo entre ambas naciones para salvaguardar los intereses de las aerolíneas y los ciudadanos rusos. Durante el pasado sábado, Rosaviatsiya publicó que el programa de vuelos a Cuba podría sufrir cambios por la falta de combustible para aeronaves en los aeropuertos de La Habana y Varadero.

En su declaración mencionó que “los posibles cambios están relacionados con dos avisos emitidos por las autoridades de aviación de Cuba. Los avisos informan sobre la escasez de combustible para aviones de todas las aerolíneas sin excepción en los aeropuertos de La Habana y Varadero durante una semana: desde las 08:01 am hora de Moscú (05:01 am UTC) hasta las 08:00 am hora de Moscú (05:00 am UTC) del 8 de diciembre».

Fuente: Telesur