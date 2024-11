**** El primer Foro Parlamentario Mundial contra el Fascismo concluirá hoy aquí en su segunda jornada, en la cual está previsto se dé a conocer una declaración final con las propuestas de las siete mesas de debate.****

CIUDAD MCY.- Este evento comenzó la víspera en el Centro de Convenciones del Parque Bolívar, La Carlota, estado de Miranda (norte), con la presencia de unos 300 delegados de 70 países de todos los continentes.

Este martes un panel internacional con participantes de Cuba, Líbano, África, Europa Occidental y Venezuela, en la figura de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, presentarán ponencias sobre el tema “Bloqueo y Medidas Coercitivas Unilaterales”.

Asimismo continuarán las mesas de discusión que se iniciaron ayer para debatir sobre diplomacia parlamentaria de paz; legislación contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, además de defensa de los derechos humanos, cártel de las Naciones Unidas y principios del Derecho Internacional.

Para la tarde, según programa oficial, se prevé dar a conocer las conclusiones de estos equipos, que la víspera dialogaron en el parlamentarismo de calle con trabajadores, estudiantes, militares, entre otros.

Como cierre de la jornada, pasadas las 17:00, hora local, se producirá la clausura oficial del encuentro y luego los delegados se trasladarán a la parroquia San Agustín del Sur, en Caracas, para participar en la Ruta Recreativa.

Ayer el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, inauguró el encuentro y llamó al surgimiento de un foro permanente y de encuentro entre parlamentarios del mundo para enfrentar la amenaza del fascismo.

El legislador advirtió sobre las consecuencias que traería si no enfrentamos “una de las peores plagas que asola a la humanidad”, y afirmó el fascismo no es una ideología política, no es un modo de asumir las contradicciones sociales, políticas, económicas, sino un crimen.

Rodríguez expresó que el fascismo es la herramienta a la cual recurren “aquellos que se consideran dueños del mundo, para tratar de eliminar cualquier forma de rebelión y rebeldía, inherentes a la condición humana”.

De otro lado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) avanzó la víspera en la construcción de una Red Parlamentaria del bloque latinoamericano y caribeño, en la que participaron sus 10 Estados miembros más Honduras.

Arreaza manifestó que los líderes del bloque “nos piden pasar a una nueva fase, para una nueva época”, en la cual el ALBA-TCP estará en el corazón de los procesos de construcción de un mundo alternativo y antifascista.

La jornada inaugural concluyó con una Tribuna Antifascista en la cual voces de países como Rusia, Egipto, Palestina, República Democrática del Congo y Cuba expusieron sus consideraciones.

El diputado y presidente de Casa de las Américas, de la isla caribeña, Abel Prieto, aseguró que Venezuela está dando un ejemplo de articulación de las fuerzas antiimperialistas y antifascistas en el mundo, y llamó a la unidad.

PRENSA LATINA