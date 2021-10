CIUDAD MCY.- En el municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, se continúa desarrollando la Jornada Masiva de Vacunación contra la Covid-19, la cual comenzó en la localidad el pasado 17 de agosto y hasta la actualidad se han inmunizado más de 11 mil 500 personas. Así lo dio a conocer, Luis Armando Azuaje, jefe del Departamento de Hechos Vitales de la Dirección Municipal de Salud- Revenga (DMS- Revenga).

Declaró el jefe de Departamento de Hechos Vitales de la DMS- Revenga que la cifra de personas vacunas hasta la fecha está dividida entre las personas que están recibiendo la primera dosis y los que están recibiendo la segunda. “La población ha asistido de manera constante y con bastante afluencia a colocarse sus vacunas contra la Covid- 19.

Hasta la fecha llevamos un aproximado de 7 mil 200 personas inmunizadas con la primera dosis y 4 mil 300 con la segunda dosis”, especificó Armando Azuaje.

Agregó “esta jornada se inició el martes 17 de agosto en las instalaciones de la UEN Juan Uslar, y a mediados del mes de septiembre la trasladamos hasta la Aldea Universitaria José Rafael Revenga, y la misma se sigue desarrollando gracias al trabajo mancomunado entre la Gobernación de Aragua y la Alcaldía de Revenga”.

Indicó además que al principio aplicaron una metodología de sectorizar las comunidades a atender y comenzaron con la inmunización de toda la población de adultos mayores. “Estamos colocando 400 dosis diarias, y en la actualidad estamos trabajando con todas las comunidades.

De igual manera estamos vacunando a las mujeres embarazadas que tengan más de 14 semanas de gestación. Así como también a la población de 18 años en adelante y personas con discapacidad”, especificó Azuaje.

Reveló además que actualmente se están desarrollando jornadas de vacunación móviles, las cuales consisten en ir un día a una determinada comunidad y realizar el abordaje de la misma. “Estas jornadas itinerantes las estamos llevando a las comunidades que están en las zonas rurales, como Morocopo, Quebrada Seca, Tasajeras y El Conde.

Acá en la Aldea estamos trabajando de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía y la vacuna que estamos colocando es la Vacuna Vero Cell, la cual es procedente de la República Popular de China” detalló el servidor público.

Pobladores agradecen gratuidad y rapidez del proceso

Los beneficiarios de esta Jornada Masiva de Vacunación, destacan lo rápido y sencillo que es el proceso para recibir las dosis de inmunización contra la Covid-19. Así como también reconocen el esfuerzo del Gobierno Bolivariano por garantizarle las vacunas de manera gratuita y para toda la población.

Así lo manifestó Janet Pérez, habitante de la Urbanización Sant Omero, “el proceso me pareció súper rápido, no dure ni media hora y todo el personal muy amable. También aprovecho para hacerles un llamado a todas aquellas personas que aún no se han vacunado a que asistan porque esto es bien importante para nuestra salud”.

Por último, Annelisis Gutiérrez, habitante del sector Julio Bracho, declaró “el proceso es muy rápido y aprovecho para agradecerle al Presidente Nicolás Maduro Moros por tomar esta iniciativa de traernos la vacunas para que el pueblo venezolano se vacune contra la Covid-19, de manera gratuita y sin pagar ni medio. También le agradecemos a nuestro alcalde Daniel Perdomo por haber logrado que nos trajeran esta jornada para el municipio”.

Prensa Alcaldía de Revenga