CIUDAD MCY.- La selección de Aguas Abiertas del estado Aragua, conformada por 14 atletas, fue recibida en la dirección Atención Integral al Atleta, para el chequeo médico respectivo de los nadadores que participará en el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas Cumaná 2022.

En la cita nacional se medirán atletas Federados y no Federados en la playa San Luis del 23 al 25 de septiembre del presente año.

La selección de Aguas Abiertas de Aragua está conformada por atletas del nivel de Leonardo Castillo, Estefani Álvarez, Héctor Pedrá, Carlos Conde, Javier Díaz, Oriana Miranda, Gerardo Pimentel, Javier Araujo, Mariangel Martínez, Luis Miranda, Elvis Gallardo, Michell Lozada, Josbelt Espinoza, Luismar Arias, y Francisco Díaz.

Estos 14 nadadores de aragüeños, van en diferentes pruebas en las categoría 12 – 13 años esta Leonardo Castillo el estará en los 2 kilómetros, (no Federado), hay que indicar que es una distancia que Castillo podría bajar los cronómetros de los 30 minutos.

En la categoría Máxima, 18 años y más están Estefany Álvarez del Centro Hispano Venezolano, quien competirá en los 5 y 10 kilómetros en los 5k podría estar haciendo un promedio de menos de una hora y en los 10k, se aspira Estefany este sobre la 1:45 o tal vez menos.

Héctor Pedrá estará buscando los primeros lugares en los 5 y 10 k, Pedrá es de la selección de Venezuela en Aguas Abiertas, nos ha representado en los Sudamericanos de Perú en el 2021, logrando el 4to lugar, además estuvo en los XIX Juegos Deportivos Nacionales 2022, pertenece al club Nápoles y es una de las cartas fuertes de la selección de Aguas Abiertas del estado Aragua.

Antes de su competición Pedrá dio sus impresiones: “Me he preparado bien para esta prueba, creo que voy a traer medallas en ambas modalidades, yo estoy en la Natación desde los 2 años, pero federado desde hace 10 años, me siento bien en el Club Nápoles con el profesor Olavo Do Santos, quien me ha apoyado siempre”.

En la categoría 14 – 15 años Carlos Conde y Javier Díaz, ambos del Centro Hispano Venezolano, y participarán en los 5k, también Oriana Miranda del club Nápoles, estará buscando posición en los 5k.

Categoría Juvenil “B” de 15 a 18 años, asistirán Gerardo Pimentel y Javier Araujo estarán en los 5 – 10 k, ambos son del Centro Hispano Venezolano, mientras que Mariángel Martínez de 17 años, Elvis Gallardo Michel Lozada, Josbelt Espinoza del club Nápoles estarán buscando los mejores tiempos en los 5 y 10.

Además, estará en la categoría 15 años representando a la FVDN Luismar Arias, que saltará en los 5 – 10 k y Francisco Díaz en la categoría Máster, participará en los 3K.

Prensa Irda