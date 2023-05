* La madre de hoy en día, “no olvidarse ser mujer”, administrar el tiempo para los hijos, para compartir en pareja, y siempre sacando un tiempo para ellas, son frases de la Psicólogo María Gabriela Calzadilla, quien asegura que esto le permitirá hacer un equilibrio y drenar ´presión en el rol de madre**

Ciudad MCY.- Anteriormente, el rol de “ser madre” se resumía básicamente a la crianza de los hijos, era mantener el orden en el hogar, preparar comida, tener limpios y sanos a los niños, cuidar el aspecto de la casa, la apariencia del esposo, mientras que el hombre se iba a trabajar para llevar el sustento; sin embargo, este esquema en la actualidad ha cambiado, porque hoy en día las féminas además de ser madres y esposas también son profesionales y trabajan en función de su superación como mujer.

Sin embargo, el rol de madre en la actualidad es una tarea complicada, porque no sólo se trata de dar a luz, también tiene el mayor peso en la crianza de sus hijos, la educación, el cuidado, además, realiza todos los días un sinfín de actividades hogareñas y laborales. Sin embargo, a veces esto puede conllevar a un conflicto por cumplir estas múltiples tareas.

En el marco de la celebración del Día de la Madre se realizó la entrevista a la psicólogo de Ciudad MCY, María Gabriela Díaz, quien aportó unos tips para que las mujeres puedan cumplir con los diferentes roles que demanda la sociedad, pues ofrece una guía práctica para disfrutar cada momento, combatir contra el reloj y lograr alcanzar sus metas personales y profesionales.

Explicó que dentro de todas estas funciones que debe cumplir la mujer está el rol de “ser madre”, porque tiene en sus manos el desarrollo, la vida y supervivencia de otro ser humano, especialmente los primeros años de vida.

Por lo antes expuesto, en muchas oportunidades todos esos roles no se cumplen a cabalidad, lo que puede repercutir de manera negativa en su vida y en la de sus hijos, “la palabra clave para ser madre hoy en día es la disponibilidad, porque tiene que estar disponible los 365 días del año para su familia; sin embargo, la mujer debe cubrir con otras demandas como salir a trabajar, debe ayudar a sus hijos con las tareas, debe cocinar, mantener la casa limpia, por eso se le llama a un rol de desafío que sobrecarga a la mujer”, dijo.

”Cuando se define el rol de ser mujer es cuando se debe definir cómo se distribuye su tiempo para cumplir con las tareas sin olvidar ser mujer, lo que permite, además un equilibrio, de entregar una estabilidad emocional a mis hijos, no puedo olvidarme de ser una excelente madre; sin embargo, no puede olvidarse de ser una gran esposa y sobre todo ser mujer”, afirmó.

Equilibrar el tiempo

Entre los consejos de la especialista entrevistada, para las mujeres que mantienen presión ante los diferentes roles que debe cumplir, es el “no olvidarse ser mujer”, para ella este rol debe estar primero, no llevarse el trabajo a casa, porque allí ya tienes otras ocupaciones que cumplir, administrar el tiempo para los hijos, para compartir en pareja, pero sin olvidarse de apartar un tiempo para leer un libro, ver una serie de televisión que le agrade, lo que le permitirá hacer un equilibrio y drenar presión. El rol de madre es una tarea agotadora que una buena mujer debe cumplir.

“A veces las mujeres nos ponemos metas tan altas que terminamos desarrollando una gran angustia por las tareas diarias, porque a veces no podemos cumplirlas todas, eso genera ansiedad, depresión, estrés y repercuten en la salud física, emocional y en nuestro equilibrio psicológico, es bueno tratar de mejorar cada día, pero también es necesario vivir con improvistos, que van a evitar que se logre esa perfección, esas variables eternas que muchas veces no permiten tener todo bajo control, una casa desordenada de vez en cuando, una comida a deshora de vez en cuando no te hace ser mala madre, es bueno saber que no todo el tiempo ‘todo va estar bajo control’, la madre es multifuncional, pero también es un ser humano. Debemos permitirnos cierto margen de error, en la medida que yo lo permito eso va a generar mayor tranquilidad y al día siguiente se resuelve”, señaló.

Conversar siempre con sus hijos, con su pareja, va a ser el mejor aliado, compartir con ellos aun cuando estás fuera del hogar, para que se valore su trabajo, hazle saber tu cansancio, no tengas miedo a educar, enseña valores, principios por encima de cualquier cosa, distribuye el tiempo en cada uno de los roles, destina un tiempo para ser pareja y otro para ser madre.

Ejemplo de madre

Por otro lado, María Ortega, Supervisora Agregada de la Policía Nacional Bolivariana del estado Aragua, tiene 16 años de servicio, tuvo su único hijo a los 30 años, madre soltera, vive en La Cooperativa.

“Me motivó a ser policía de Aragua porque tengo la convicción de querer ayudar a la ciudadanía en su defensa y hacer cumplir las leyes y a pesar de cumplir este rol como funcionaria siempre brindo ese amor incondicional para mi hijo, la idea es su apoyo incondicional, mi único deseo es que se convierta en un hombre de bien y en un gran profesional, nosotras las madres somos de la creación divina, debemos fomentar en el hogar el amor, el respeto y sobre todo el amor hacia Dios”, afirmó.

