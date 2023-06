CIUDAD MCY.- “La visita del presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi a Venezuela fortalece los lazos de la Diplomacia de Paz impulsado por el Mandatario nacional, Nicolás Maduro que va orientada a la firma de acuerdos orientados a la consolidación de relaciones entre ambas naciones”, resaltó el miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional (AN) Hermann Escarrá.

Las declaraciones fueron ofrecidas por Escarrá durante su participación en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión (VTV), donde calificó como grata la gira oficial por países de Latinoamérica pues la misma “será una visita con excelentes resultados que fortalecerán distintas áreas de cooperación”.

Asimismo, indicó que el presidente Nicolás Maduro ha realizado un recorrido y alianzas muy importantes por el mundo, con la firma de acuerdos de gran peso, “muy aparte del petróleo, Venezuela por varias razones tiene un gran posicionamiento internacional gracias a que el Jefe de Estado ha hecho un sin número de alianzas que respondieron a graves momentos de crisis en el país, pese a la exclusión que el imperio pretendía crear”.

Contra la corrupción

Con respecto a la lucha contra la corrupción el diputado resaltó la conducta y posición del Mandatario nacional para enfrentar este tema “la conciencia nacional que creó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es importante, pues tomar la iniciativa a todo riesgo y la responsabilidad que eso acarrea es fundamental para los venezolanos, la corrupción no es un tema de normas jurídicas tenemos que ir a la formación, a no exaltar al individuo que roba. La corrupción conlleva al enfrentamiento de elementos políticos, sociales y a una estructura en la sociedad que no avanza para combatir ese flagelo”.

Por otra parte, cuestionó las declaraciones hechas por el expresidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, de pretender apoderarse del petróleo venezolano “Las declaraciones del expresidente es una prueba contundente del reflejo de una geopolítica de poder del nuevo colonialismo, por lo que no nos debe asombrar la visión del poder imperial”.

AVN