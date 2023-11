***Los diversos movimientos sociales y sectores políticos de la entidad realizaron el proceso de adhesión a una sola voz, un solo corazón para continuar la lucha democrática para la recuperación del Esequibo

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) del estado Aragua, los diversos sectores políticos y movimiento sociales que hacen vida en la entidad realizaron el proceso de adhesión para participar en el Referéndum Consultivo del 3 de diciembre, con el firme objetivo de defender y recuperar el territorio Esequibo.

Esta jornada forma parte de las actividades establecidas en el cronograma electoral y se llevó a cabo la recepción de documentación de los movimientos y partidos adscritos al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) y organizaciones con fines políticos.

En este sentido, la presidenta del CNE Aragua, Neira López, aseguró que el Poder Electoral está efectuando lo propio para un proceso de admisión rápido y efectivo, según lo establecido por el órgano rector.

Asimismo, invitó a los aragüeños a participar en el simulacro electoral que se ejecutará el 19 de noviembre, por lo que se hará la habilitación de 48 centros “para que los aragüeños puedan practicar, ver las preguntas que va a tener el consultivo”.

Tolda Roja dijo presente

La dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo presente en esta convocatoria que defiende los derechos de los venezolanos y la identidad nacional con un proceso democrático y de paz.

La formalización de participación en los comicios fue presentada por Ricardo Molina, enlace nacional del PSUV Aragua, junto a la jefa política del estado, Karina Carpio, y el organizador regional del Partido, José Gregorio Colmenares.

Dentro de ese contexto, Molina indicó que con esta acción el PSUV Aragua, su militancia y estructura manifestaron la voluntad de adherirse a todo el proceso electoral, así como ponerse al servicio de la Patria para promover el voto de “5 veces sí” y seguir la lucha histórica y cultural que hace poco más de un siglo mantiene el Estado venezolano por proteger la soberanía territorial.

Asimismo, agregó “ya hemos visto como otras organizaciones políticas, tanto el Gran Polo Patriótico como de oposición han manifestado su voluntad de participar, de adherirse en este hermoso proceso”.

Por su parte, la jefa política de la entidad y coordinadora del Comando de Campaña Venezuela Toda, Karina Carpio, aseguró que hasta el 3-D todos los integrantes estarán desplegados en la calle por la fiesta nacional de orgullo patriótico que se desarrollará.

También, indicó que, aunque los venezolanos están familiarizados con los procesos electorales, este en particular posee una connotación de importancia, pues se trata de la Patria y el amor que se tiene por Venezuela.

“Un evento que nos da un derecho constitucional, un deber constitucional, y encontrarnos aquí, en este momento, en este proceso de adhesión con el resto de los partidos políticos y todos aquellos que creen que Venezuela se merece ser dignificada (…) creo que es un momento que ningún partido, ningún movimiento puede desaprovechar”, pues se trata del llamado del sentimiento de venezolanidad, acotó Carpio.

Del mismo modo, consideró que es momento de dejar atrás cualquier postura política y posición, dado que es necesaria la unión para consolidar la victoria.

Gran Polo Patriótico y sectores opositores

Con una decisión que le expresa al mundo su amor por Venezuela Toda, los movimientos y partidos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y sectores de la oposición igualmente se trasladaron hasta la sede del Poder Electoral para confirmar su compromiso con el Estado y sus habitantes.

Flor Castillo, vocera del Partido Verde, expresó que todos juntos, a una sola voz, votarán “5 veces sí”, puesto que existen razones históricas y bases legales para validar que el Esequibo es tierra venezolana, al igual que sus riquezas y recursos naturales que pretenden ser arrebatados por extranjeros.

“Entonces, este 3 de diciembre invitamos a toda la ciudadanía del estado Aragua, a todo el que se sienta patriota, a todo al que ha dibujado ese mapa con rayitas, a que lo pintemos con los colores de Venezuela”.

A su vez, David Briceño, presidente de la organización política MIN Unidad Aragua, declaró que esta lucha es por el futuro de Venezuela e invitó a todos los entes, movimientos e instituciones a unirse, pues el país necesita de ellos para pintar de amarillo, azul y rojo el Esequibo y coronarlo con ocho estrellas.

“Con nuestras dos manos unamos las fuerzas para tener la Venezuela que cada uno de nosotros hemos soñado, donde nuestros hijos sigan creciendo con amor, con alegría; que la política no nos divida, que no nos divida el pensamiento de cada uno, sino al revés, que nos una, no solamente por el Esequibo, sino que el día de mañana podamos tener la Venezuela de sueños”, puntualizó Briceño.

Representantes de los movimientos

José Rojas por Alianza para el Cambio

Andy Zambrano por MEP Aragua

Yngrid Calzadilla por Movimiento Somos Venezuela

José Martínez por Rena

Ángel Montesinos por UPV

Arcadia Sangronis por Podemos

THAIMARA ORTIZ / EDGARDO NAVAS