CIUDAD MCY.-El Consejo Nacional Electoral habilitó 46 centros de votación en el estado Aragua, para el simulacro electoral que se llevará a cabo en todo el país este domingo 19 de noviembre con motivo a las elecciones del Referéndum Consultivo sobre el Esequibo.
La información la dio a conocer el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de los listados de los centros correspondientes en el estado Aragua y sus 18 municipios, a fin de que toda la ciudadanía pueda familiarizarse con el proceso que se efectuará el 3 de diciembre.
El estado Aragua cuenta con un 1 millón 201 mil 846 electores, distribuidos en los 18 municipios y 270 mesas electorales, que estarán habilitadas para que los ciudadanos puedan participar en el Referéndum Consultivo.
MUNICIPIO GIRARDOT
- MADRE MARÍA DE SAN JOSÉ
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVARIANO FELIPE GUEVARA ROJAS
- JOAQUÍN CRESPO
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL CARLOS ESCARRÁ
- PEDRO JOSÉ OVALLES
PRE-ESCOLAR BOLIVARIANO NACIONAL EDMUNDO ARENCIBIA
- JOSÉ CASANOVA GODOY
ESCUELA BÁSICA JUAN LOVERA
- LOS TACARIGUAS
ESCUELA BÁSICA AGUSTÍN AVELEDO
MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO
- TURMERO
ESCUELA BÁSICA JOSÉ RAFAEL REVENGA
- SAMÁN DE GÜERE
ESCUELA BÁSICA ESTADAL CRISTINA BATISTA
- ALFREDO PACHECO MIRANDA
ESCUELA BÁSICA FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA
- ARÉVALO APONTE
LICEO BOLIVARIANO ROSARIO DE PAYA.
MUNICIPIO JOSÉ FÉLIX RIBAS
- JUAN VICENTE BOLÍVAR
ESCUELA BÁSICA NACIONAL CECILIO ACOSTA
- ZUATA
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL ZUATA NUEVA SEDE
- CASTOR NIEVES RIOS
SIMONCITO SOCIALISTA 3 LA MORA
MUNICIPIO SAN CASIMIRO
- SAN CASIMIRO
GRUPO ESCOLAR FRANCISCO IZNARDY
- SAN CASIMIRO
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL SANTA ANA
MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN
- SAN SEBASTIÁN
ESCUELA BÁSICA NACIONAL BOLIVARIANA PEDRO ALDAO
- SAN SEBASTIÁN
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL WENCESLAO CASADO FONSECA
MUNICIPIO SUCRE
- CAGUA
CICLO DIVERSIFICADO MARIANO FERNÁNDEZ FORTIQUE
- CAGUA
CICLO DIVERSIFICADO RAFAEL HERNÁNDEZ LEÓN
- CAGUA
ESCUELA BÁSICA AMELIA MIRANDA
MUNICIPIO URDANETA
- BARBACOAS
ESCUELA BÁSICA RAFAEL BOLÍVAR CORONADO
- TAGUAY
ESCUELA BÁSICA MAESTRO LUIS JOSÉ BRAVO
MUNICIPIO ZAMORA
- VILLA DE CURA
ESCUELA BÁSICA MELICIA NIEVES DE TEJADA
- SAN FRANCISCO DE ASÍS
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL TACASURUMA
- VALLES DE TUCUTUNEMO
ESCUELA ESTADAL TEOTISTE DE GALLEGOS
MUNICIPIO LIBERTADOR
PALO NEGRO
LICEO BOLIVARIANO NACIONAL TRINO CELIS RIOS
- SAN MARTÍN DE PORRES
ESCUELA BÁSICA JOSÉ ÁNGEL LAMAS
MUNICIPIO JOSÉ ÁNGEL LAMAS
- SANTA CRUZ
ESCUELA BÁSICA RAFAEL BRICEÑO ORTEGA
- SANTA CRUZ
ESCUELA BÁSICA ANDRÉS ELOY BLANCO
MUNICIPIO BOLÍVAR
- SAN MATEO
ESCUELA BÁSICA NACIONAL PRESIDENTE MEDINA ANGARITA
- SAN MATEO
ESCUELA BÁSICA NACIONAL 25 DE MARZO
MUNICIPIO SANTOS MICHELENA
- LAS TEJERIAS
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL JACOB PÉREZ CARVALLO
- LAS TEJERIAS
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL MADRE MARÍA DE SAN JOSÉ
- EL LIMON
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JULIO MORALES LARA
MUNICIPIO MARIO BRICEÑO IRAGORRY
- CAÑA DE AZÚCAR
UNIDA EDUCATIVA NACIONAL SANTOS MICHELENA
- CAÑA DE AZÚCAR
ESCUELA BÁSICA NACIONAL BOLIVARIANA ARSENAL
MUNICIPIO TOVAR
- COLONIA TOVAR
PRESCOLAR MARTÍN TOVAR Y TOVAR
- COLONIA TOVAR
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL LAS HERNÁNDEZ
MUNICIPIO CAMATAGUA
- CAMATAGUA
ESCUELA BÁSICA ESTADAL CAMATAGUA
- CARMEN DE CURA
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL 15 DE ENERO
MUNICIPIO JOSÉ RAFAEL REVENGA
- EL CONSEJO
ESCUELA BÁSICA JUAN USLAR
- EL CONSEJO
ESCUELA BÁSICA ESTADAL SOCORRO ACOSTA DE SÁNCHEZ
MUNICIPIO FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA
- SANTA RITA
UNIDAD EDUCATIVA LEONARDO RUÍZ PINEDA
- FRANCISCO DE MIRANDA
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL FRANCISCO DE MIRANDA
- MONSEÑOR FELICIANO GONZÁLEZ
PREESCOLAR NACIONAL MARACAY I
MUNICIPIO COSTA DE ORO
- OCUMARE DE LA COSTA
ESCUELA BÁSICA DELUYAR
- OCUMARE DE LA COSTA
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVARIANA CATA
RAFAEL VELÁSQUEZ