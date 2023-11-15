CIUDAD MCY.-El Consejo Nacional Electoral habilitó 46 centros de votación en el estado Aragua, para el simulacro electoral que se llevará a cabo en todo el país este domingo 19 de noviembre con motivo a las elecciones del Referéndum Consultivo sobre el Esequibo.

La información la dio a conocer el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de los listados de los centros correspondientes en el estado Aragua y sus 18 municipios, a fin de que toda la ciudadanía pueda familiarizarse con el proceso que se efectuará el 3 de diciembre.

El estado Aragua cuenta con un 1 millón 201 mil 846 electores, distribuidos en los 18 municipios y 270 mesas electorales, que estarán habilitadas para que los ciudadanos puedan participar en el Referéndum Consultivo.

 

MUNICIPIO GIRARDOT

 

  1. MADRE MARÍA DE SAN JOSÉ

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVARIANO FELIPE GUEVARA ROJAS

 

  1. JOAQUÍN CRESPO

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL CARLOS ESCARRÁ

 

  1. PEDRO JOSÉ OVALLES

PRE-ESCOLAR BOLIVARIANO NACIONAL EDMUNDO ARENCIBIA

 

  1. JOSÉ CASANOVA GODOY

ESCUELA BÁSICA JUAN LOVERA

 

  1. LOS TACARIGUAS

ESCUELA BÁSICA AGUSTÍN AVELEDO

 

MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO

 

  1. TURMERO

ESCUELA BÁSICA JOSÉ RAFAEL REVENGA

 

  1. SAMÁN DE GÜERE

ESCUELA BÁSICA ESTADAL CRISTINA BATISTA

 

  1. ALFREDO PACHECO MIRANDA

ESCUELA BÁSICA FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA

 

  1. ARÉVALO APONTE

LICEO BOLIVARIANO ROSARIO DE PAYA.

 

MUNICIPIO JOSÉ FÉLIX RIBAS

 

  1. JUAN VICENTE BOLÍVAR

ESCUELA BÁSICA NACIONAL CECILIO ACOSTA

 

  1. ZUATA

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL ZUATA NUEVA SEDE

 

  1. CASTOR NIEVES RIOS

SIMONCITO SOCIALISTA 3 LA MORA

 

MUNICIPIO SAN CASIMIRO

 

  1. SAN CASIMIRO

GRUPO ESCOLAR FRANCISCO IZNARDY

 

  1. SAN CASIMIRO

UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL SANTA ANA

 

MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN

 

  1. SAN SEBASTIÁN

ESCUELA BÁSICA NACIONAL BOLIVARIANA PEDRO ALDAO

 

  1. SAN SEBASTIÁN

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL WENCESLAO CASADO FONSECA

 

MUNICIPIO SUCRE

 

  1. CAGUA

CICLO DIVERSIFICADO MARIANO FERNÁNDEZ FORTIQUE

 

  1. CAGUA

CICLO DIVERSIFICADO RAFAEL HERNÁNDEZ LEÓN

 

  1. CAGUA

ESCUELA BÁSICA AMELIA MIRANDA

 

MUNICIPIO URDANETA

 

  1. BARBACOAS

ESCUELA BÁSICA RAFAEL BOLÍVAR CORONADO

 

  1. TAGUAY

ESCUELA BÁSICA MAESTRO LUIS JOSÉ BRAVO

 

 

MUNICIPIO ZAMORA

 

  1. VILLA DE CURA

ESCUELA BÁSICA MELICIA NIEVES DE TEJADA

 

  1. SAN FRANCISCO DE ASÍS

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL TACASURUMA

 

  1. VALLES DE TUCUTUNEMO

ESCUELA ESTADAL TEOTISTE DE GALLEGOS

 

MUNICIPIO LIBERTADOR

 

PALO NEGRO        

LICEO BOLIVARIANO NACIONAL TRINO CELIS RIOS

 

  1. SAN MARTÍN DE PORRES

ESCUELA BÁSICA JOSÉ ÁNGEL LAMAS

 

MUNICIPIO JOSÉ ÁNGEL LAMAS

 

  1. SANTA CRUZ

ESCUELA BÁSICA RAFAEL BRICEÑO ORTEGA

 

  1. SANTA CRUZ

ESCUELA BÁSICA ANDRÉS ELOY BLANCO

 

MUNICIPIO BOLÍVAR

 

  1. SAN MATEO

ESCUELA BÁSICA NACIONAL PRESIDENTE MEDINA ANGARITA

 

  1. SAN MATEO

ESCUELA BÁSICA NACIONAL 25 DE MARZO

 

MUNICIPIO SANTOS MICHELENA

 

  1. LAS TEJERIAS

UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL JACOB PÉREZ CARVALLO

 

  1. LAS TEJERIAS

UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL MADRE MARÍA DE SAN JOSÉ

 

  1. EL LIMON

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JULIO MORALES LARA

 

MUNICIPIO MARIO BRICEÑO IRAGORRY

 

  1. CAÑA DE AZÚCAR

UNIDA EDUCATIVA NACIONAL SANTOS MICHELENA

 

  1. CAÑA DE AZÚCAR

ESCUELA BÁSICA NACIONAL BOLIVARIANA ARSENAL

 

MUNICIPIO TOVAR

 

  1. COLONIA TOVAR

PRESCOLAR MARTÍN TOVAR Y TOVAR

 

  1. COLONIA TOVAR

UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL LAS HERNÁNDEZ

 

MUNICIPIO CAMATAGUA

 

  1. CAMATAGUA

ESCUELA BÁSICA ESTADAL CAMATAGUA

 

  1. CARMEN DE CURA

UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL 15 DE ENERO

 

MUNICIPIO JOSÉ RAFAEL REVENGA

 

  1. EL CONSEJO

ESCUELA BÁSICA JUAN USLAR

 

  1. EL CONSEJO

ESCUELA BÁSICA ESTADAL SOCORRO ACOSTA DE SÁNCHEZ

 

MUNICIPIO FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA

 

  1. SANTA RITA

UNIDAD EDUCATIVA LEONARDO RUÍZ PINEDA

 

  1. FRANCISCO DE MIRANDA

UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL FRANCISCO DE MIRANDA

 

  1. MONSEÑOR FELICIANO GONZÁLEZ

PREESCOLAR NACIONAL MARACAY I

 

MUNICIPIO COSTA DE ORO

 

  1. OCUMARE DE LA COSTA

ESCUELA BÁSICA DELUYAR

 

  1. OCUMARE DE LA COSTA

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVARIANA CATA

 

RAFAEL VELÁSQUEZ