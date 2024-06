CIUDAD MCY.- Durante los cuatro primeros meses del gobierno de Javier Milei, en Argentina se destruyeron más de 120 mil puestos de trabajo, detalla un informe del Centro de Economía Política (CEPA), difundido hoy.

Según ese organismo, de diciembre a marzo fueron eliminados 94 mil 963 empleos registrados en el sector privado y se espera que el mes de abril reporte una caída adicional de 27 mil 580.

En el caso de la administración pública, los despidos superaron la cifra de 21 mil.

Además, el CEPA precisó que uno de los sectores más afectados es el de la construcción.

Recientemente, el presidente de la Cámara Argentina del sector, Gustavo Weiss, criticó al Gobierno por paralizar la obra pública y advirtió que la crisis actual «es mucho peor que la de 2001».

Además, indicó que se perdieron 100 mil puestos de trabajo directos, en tanto la actividad cayó 37,2 por ciento interanual en abril y acumula una baja de 32 por ciento en cuatro meses.

«Hubo motosierra total en la construcción. Milei cortó de cuajo la obra pública. Hay ejecutada una inversión en proyectos del orden de los seis mil millones de dólares, pero que no están terminados y no sirven para nada porque no están habilitados», señaló.

En la Patagonia hay dos represas muy importantes paradas. Hay muchísimas obras de vialidad nacional inconclusas y hay hospitales que están al 95 por ciento y no se terminan, añadió.

