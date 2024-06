Ciudad MCY.- Bajo el sol llanero de Barinas y desde el pueblo de Sabaneta, cuna del Comandante Hugo Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, se hizo presente ante una multitud de seguidores a su candidatura y liderazgo, no solamente para reinaugurar y entregar de paquete a través de las Bricomiles la Escuela Básica Dr. Ramón Reinoso Núñez, sino también para pedirles a toda la comunidad de Sabaneta, lealtad y mucha fuerza para las venideras elecciones del 28 de julio, a la vez que se comprometió a entregar tres millones de nuevas viviendas planificadas para el pueblo venezolano.

Con un ensordecedor grito “!Que Viva Maduro¡ ¡Viva Nico!”, el pueblo de Sabaneta lo recibió con alegría y entusiasmo, flameando banderas y pancartas, a favor de su gestión de gobierno.

“Mi primer pensamiento, mi primer recuerdo, mi primer sentimiento, al llegar a Sabaneta, es por la memoria y el espíritu inmortal de nuestro amado Comandante Hugo Chávez Frías, que viva su fuerza inmortal, que viva Sabaneta, inolvidable cuando vinimos aquel primero de octubre de 2012, que arrancó la marcha de Sabaneta a Miraflores”, recordó.

El presidente Maduro dijo que Barinas tiene que sentir en su sangre, la sangre y el legado del gigante Hugo Chávez. “Siempre le pido a Dios, siempre le pido a nuestro señor Jesucristo que me de fuerza espiritual, que me de salud, que me de vida, para hacerle leal al juramento que le hice a nuestro amado Comandante Chávez de proteger al pueblo de Venezuela”.

El líder bolivariano agregó que viene en peregrinación por varios estados del país, desde Apure, por Calabozo, de Camaguán y de Guayana, para la batalla que se está dando.

Finalmente, el jefe de Estado afirmó que entregó recuperado una parte del hospital de Sabaneta, pero que mejor lo entregará nuevecito, de paquete, con el programa del 1×10 del Buen Gobierno, así como un sistema de asfaltado y bacheo en las calles de Sabaneta.

Reiteró que el tema de la vivienda es un clamor popular y que él asumió ese compromiso, entregando ya cinco millones de viviendas y que ahora le toca entregar tres millones más, pero bajo la planificación con el pueblo.

Prensa Presidencial