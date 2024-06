**Los expertos jurídicos siempre actuarán en favor de los ciudadanos porque demuestran que ser abogado, es más que una profesión con múltiples estudios e infinita preparación**

CIUDAD MCY.-Un abogado es aquel el profesional que se encarga de luchar por la justicia, defender los deberes y derechos de la humanidad, cumplir y hacer cumplir las leyes, así como ofrecer asesoramiento y consejo jurídico, utilizando sus conocimientos para dirigir la defensa técnico-jurídica de una parte en toda clase de procesos y conflictos.

A propósito de celebrar este día tan especial, el periódico Ciudad MCY buscó las expresiones de dos abogados de la República, María Chiquinquirá Díaz y Eduardo Fuentes para conocer un poco más acerca del ejercicio diario de estos profesionales de las leyes.

La doctora Díaz, explicó que ser abogado va mucho más allá de una profesión. “El abogado debe ser un ser humano esencialmente probo en todos los aspectos de su vida, con una honestidad inquebrantable y transparente. Esa honestidad para nada está reñida con el cobro de los honorarios profesionales solo que estos deben guardar equilibrio con la naturaleza del valor de lo que se litiga y la condición económica del patrocinado. Si el abogado no cobra sus emolumentos está siendo deshonesto, porque se va a comprometer a realizar una actividad que no podrá desarrollar”.

De igual manera, Díaz destacó los valores éticos de los abogados que están recogidos en un famoso decálogo que describió el profesional en leyes, Eduardo Couture, que son los diez mandamientos para el ejercicio de la profesión del derecho.

“Esos mandamientos son: 1 Estudiar, porque el derecho se aprende estudiando y el derecho cambia todos los días, de manera que, si no se estudia, se es, cada día menos abogado como lo diría Couture. 2. Pensar sería el otro mandamiento, porque el derecho se ejerce pensando, es lógica formal aplicada. 3. El tercer mandamiento, Trabajar, el derecho se trabaja porque un abogado es el servidor por excelencia.4. El abogado debe luchar por la justicia. 5. Deber ser leal a los clientes y al adversario. 6. La Tolerancia que precisa aceptar las diferencias individuales y las diferentes perspectivas sobre una misma situación.7. Paciencia, porque el tiempo favorece a quien tiene la razón. 8.Se debe tener fe en el derecho, no dejarse soslayar por las situaciones que ocurren en la vida diaria que se pongan de espalda a la verdad del derecho, porque las normas tienen un espíritu, propósito y razón que debemos siempre esperar que se cumpla, una realidad y debe aplicarse para la justicia. 9. Olvidar, el abogado olvida, no guarda rencor por las argumentaciones enfrentadas, llevar rencor en los conflictos judiciales que se plantean a diario, acabaría con la vida personal.10. Amar la profesión y como diría Couture, amar la profesión de una manera tal que, si tu hijo te pregunta o te pide un consejo sobre qué profesión a ejercer, le dirías con orgullo que fuera abogado. Amo mi profesión y agradezco a Dios haberme permitido desarrollar mi vocación y si vuelvo a nacer volvería a pedir ser abogado”, indicó Díaz.

Por su parte, Eduardo Fuentes, abogado especialista en ciencias penales y criminología, expresó que los profesionales deben estar siempre en constante estudio para estar actualizados con las nuevas leyes creadas.

«El abogado siempre tiene que estar en constante refrescamiento del conocimiento legal por eso es que existen tantos cursos, y a parte debemos de estar atentos de cada jurisprudencia emitida por el TSJ que nos ayuda a llenar esos vacíos legales que existen en la norma jurídica legal», expresó Fuentes.

Los abogados se preparan con diferentes especializaciones para defender los derechos desde un área en específica.

“La amplia formación de los abogados nos da una ventaja estructural en el acceso a la política, la diplomacia y la función pública. Para perfeccionar el ejercicio de la profesión, nos formamos en otras disciplinas como retórica, lógica, oratoria, economía, psicología, historia, filosofía, política, ciencias forenses, literatura, antropología, sociología y otras materias. Además, tenemos la obligación de guardar las normas del colegio o corporación a la que estén incorporados, incluidos los principios éticos que rigen la profesión. Pueden orientarse hacia un perfil privado, como asesores y representantes de personas físicas y jurídicas, o bien hacia un perfil público, ligado al gobierno y la administración pública”, indicó.

El estado sociodemocrático participativo con más deberes y derechos hacia el pueblo es el derecho público, penal, constitucional, administrativo, internacional y procesal. El derecho privado corresponde al civil, mercantil y familiar y el derecho social corresponda a: laboral y agraria.

“Las especializaciones son estudiadas con maestrías, diplomados, doctorados, entre otros y generan ciertos ingresos de conocimiento a tu doctrina para un mejor desempeño ante cualquier tribunal seas un abogado público o privado. El cual lo reza la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que emite que todo ciudadano tiene derecho o es merecedor de ser representado por un abogado privado y si no lo tiene porque no tiene los recursos el estado se ve en la particularidad como derecho fundamental de asignarle un abogado atlitn, es decir, un abogado de la defensa pública para que no quede impuro el acto, que quede en estado de indefensión”, declaró Fuentes.

Chiquinquirá Díaz

Universidad Del Zulia, 1987. 2. Especialista en Derecho Procesal Civil. Universidad Rómulo Gallegos. Magister Penal y Criminología Universidad Bicentenaria De Aragua (proceso Tesis) Juez de Primera Instancia Circuito Judicial Penal del Estado Aragua. Prefecto del Municipio Francisco Linares Alcántara, Aragua. Profesor Convencional, Facultad de Derecho, Universidad Bicentenaria de Aragua. Abogado Consultor, Litigante, libre ejercicio del Derecho.

Eduardo Fuentes

Egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Postgrados en la Universidad Bicentenaria de Aragua Rómulo Gallegos y en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y experiencia profesional en cargos en notarías públicas, Ministerio de Interior y Justicia, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (​Sebin), Alcaldía Bolivariana de Santiago Mariño y libre ejercicio del Derecho.

ANAÍS RONDÓN