Ciudad MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tras resaltar las bondades económicas del estado Carabobo, anunció durante la educación número 51 del programa Con Maduro+, que el país registra la producción casi un millón de barriles diarios de petróleo, con tecnología propia.

EL jefe de Estado recordó que las sanciones fueron una solicitud de la ultraderecha venezolana al imperio norteamericano, lo que ocasionó la pérdida “del 99 por ciento de los ingresos, persiguieron el petróleo venezolano y lo llevaron casi a cero, para que los Estados Unidos sacara el petróleo que estaban explotando por fracking y sustituyera los barriles de petróleo de Venezuela y el trabajo sucio lo hicieron Capriles, Leopoldo López, la Machado, Julio Borges, Antonio Ledezma, la rata de Guaidó, pero vamos recuperándose en petróleo”.

Recordó que el petróleo venezolano tiene las condiciones que necesita Estado Unidos para la utilización, “pero regalado no, regalado el saludo nada más. Si Estados Unidos quiere petróleo bienvenido sean sus inversionistas, pero eso si, el petróleo venezolano me lo paga al precio del mercado y nosotros garantizamos seguridad, logística y rapidez”.

“Nosotros no vamos a ser esclavos de ustedes más nunca, no vamos a ser esclavos, el petróleo es nuestro. Ya nosotros no dependemos de nadie, gracias a Dios, al pueblo, a su valentía a su patriotismo y lo digo en Carabobo un 24 de junio, Bolívar, te puedo decir que esta patria que nos dejaste hoy en un país más libre, más soberano, más independiente, más rebelde por esfuerzo propio, por convicción propia”.

VTV