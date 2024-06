***Esta competición se realiza con miras al clasificatorio para los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2024

CIUDAD MCY.- El Complejo Julián Landaeta Robles del Instituto Regional del Deporte de Aragua, (IRDA), abrió las puertas para dar inicio al Campeonato Nacional Sub 20 de Levantamiento de Pesas clasificatorio a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2024, a realizarse durante el mes de noviembre del presente año.

Con la participación de 160 atletas femenino y 162 masculino que estarán buscando su clasificación en este campeonato que arrancó este 26 de junio y finaliza el 01 de julio del presente año.

Este campeonato se está realizando en el gimnasio José Manuel Vásquez del Complejo Julián Landaeta Robles, en un ambiente muy deportivo, en el que la tecnología e información a los atletas y al público, está innovando en el recinto.

Hugo Vargas secretario de finanzas de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas, quien fue atleta en el año 1999 del estado Yaracuy informó que en este gimnasio “Los 322 atletas, entre masculino y femenino, están buscando su cupo en las 20 divisiones de peso corporal que se están dando en este evento”.

Asimismo, señaló que recuerda este gimnasio de Maracay en su inauguración en los Juegos de Aragua 1999, donde él fue atleta, “la verdad que este gimnasio le hicieron una muy buena remodelación, acorde para cualquier evento Nacional e Internacional con buena batería de baños, excelente área de calentamiento, un buen escenario de competencia, lo que nos indica que todo esto es un avance en pro al mejoramiento del Levantamiento de Pesas en el estado Aragua”.

El estado Aragua está dentro de la FVE Pesas en una lista como centro de entrenamiento nacional para las delegaciones de las categorías sub 15, sub 17, sub 20 y mayores.

En cada una de esas delegaciones hay 20 atletas, lo que indica que un solo espacio físico no da para atenderlas a todas y es por eso que Aragua está considerada para ser centro de entrenamiento nacional.

Así lo explicó el federativo quien además indicó que “instalaciones como estas y la villa deportiva como la que hay acá, a eso hay que unir el servicio de comedor, pues estaríamos diciendo que cumple con los requisitos para ser base de preparación para nuestros atletas”, dijo Vargas

Prensa IRDA