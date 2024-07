CIUDAD MCY.- El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg) dio inicio al mes de julio con el foro “Redes, Mentiras y Bloqueos”, un espacio para reflexionar sobre el papel de las redes sociales, la desinformación y los bloqueos en la actualidad.

Este foro estuvo conducido por la rectora de la Universidad Internacional de la Comunicación, Tania Díaz y los periodistas Miguel Ángel Pérez Pirela, conductor de La Iguana Tv y Rolando Segura, director de Telesur.

El presidente del Celarg, Pedro Calzadilla, dio las palabras de inicio, destacó el título del foro como una alusión del film de 1989 de Steven Sorderbergh Sexo, Mentiras y Videos. Asimismo, la oportunidad fue propicia para presentar el nuevo diseño del logotipo de la institución cultural y literaria que cumplirá 50 años de fundada el próximo 30 de julio.

En ese sentido, Díaz reconoció el desempeño ciudadano en la jornada del simulacro electoral del día domingo “gesto que sirve para desbloquear cualquier bloqueo económico, político, territorial, e incluso simbólico”.

Seguidamente, presentó un avance de los proyectos de la Universidad Internacional de la Comunicación (UICOM) que posee una matrícula de estudiantes nacionales registrados de cinco mil 527 y 119 internacionales. “Tenemos una generación humana joven muy potente que también está siendo agredida por las medidas”.

Por su parte, el periodista Miguel Pérez Pirela ofreció una clase magistral sobre el nuevo ecosistema mediático digital que se aceleró con la pandemia. “Detrás del proyecto del dos punto cero, detrás del proyecto de la dictadura digital, no se encuentran elementos solamente de ingeniería o de matemática o de tecnología, sino también elementos de antropología, de sociología, de filosofía, de psicología, de política, de geopolítica”.

Agregó que la forma en que se refiere a las redes sociales, a la comunicación digital se hace como si fuera “algo etéreo, fantasmático, metafísico y resulta que son empresas privadas nada más y nada menos, y casi todas se encuentran en el mismo país”.

Destacó que la comunicación debe tener cuatro cualidades indispensables: debe ser buena, de calidad, coherente, verdadera y corroborable y estéticamente bella. “Sin la belleza una verdad no se va a comunicar, así como una verdad que no se comunica es un dogma (…) La verdad debe convencer y una verdad que no tenga erotismo, atracción es una imposición”.

Vale acotar que el foro “Redes, Mentiras y Bloqueos” fue un espacio para el debate y la reflexión sobre temas de actualidad, que permitió a los participantes comprender mejor el papel de las redes sociales, la desinformación y los bloqueos en la sociedad venezolana actual.

