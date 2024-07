*** Se espera operar a más de 200 personas para llegar a las mil operaciones en lo que va de año***

CIUDAD MCY.- Con el propósito de llegar a la meta de mil pacientes atendidos en lo que va de año, se dio inicio a la tercera Jornada de Cirugías de Cataratas en el Centro Oftalmológico Regional de Aragua (CORA), donde se atenderá a más de 200 personas.

La captación de los pacientes se realizó mediante las solicitudes realizadas a través de la Línea +58 de la VenApp del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, herramienta que creó el presidente Nicolás Maduro para lograr un mayor acercamiento a las necesidades de las comunidades y brindarles una pronta respuesta.

En este sentido, el CORA se volvió el centro piloto en el estado Aragua, para iniciar con estas jornadas desde el año 2023, cuando la gobernadora Karina Carpio no escatimó esfuerzos para rehabilitar este centro, ponerlo en marcha y atender la gran demanda de casos de dificultad visual.

Así lo aseguró la Dra. Eglé López, directora del CORA, quien además agradeció al presidente Nicolás Maduro los esfuerzos para garantizar el bienestar del pueblo venezolano: “Gracias al presidente Nicolás Maduro y a nuestra gobernadora Karina Carpio por trabajar como un solo Gobierno y cubrir esta gran necesidad que clamaba nuestro pueblo”.

TIEMPO DE LA JORNADA

La doctora López indicó que esta jornada se estará ejecutando durante las próximas dos semanas, de lunes a viernes, con todo el equipo de médicos y especialistas realizando cirugías extracapsulares y de facoemulsificación.

Comentó que se habían detenido las operaciones de cataratas por una falla en una de las máquinas; sin embargo, la Gobernadora hizo una inversión en su reparación y desde ya se dio inicio nuevamente a este tipo de cirugías.

“No habíamos parado con las cirugías electivas, pero sí con las de cataratas por la falla que gracias a la Gobernadora y a nuestro Presidente pudimos reparar y ahora vamos a darle un gran impulso a las atenciones en materia de salud visual”, comentó López.

VIDA DE COLORES

Pero los verdaderos protagonistas de estas historias son los pacientes, adultos mayores en su mayoría, que ya cuentan con una respuesta luego de su reporte a través del 1×10 del Buen Gobierno.

Tal es el caso del señor Bruno Segnini, quien resaltó que no debió esperar mucho para recibir una respuesta. “No fue mucho lo que tuve que esperar para que me atendieran y conozco muchos que me han dicho que el trato ha sido fenomenal, por eso siempre tuve fe y gracias a Dios voy a poder ver mejor”.

Asimismo, la señora Rosa del Carmen Arias manifestó su agradecimiento por esta operación. “Estoy sumamente feliz y agradecida porque voy a volver a ver la vida de colores y podré ser un poco más independiente”.

Periodista Jennilet Díaz