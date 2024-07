CIUDAD MCY.- En la parroquia La Vega de la ciudad de Caracas, el candidato del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro, reafirmó su compromiso con la construcción de una Venezuela próspera. Ante una multitud entusiasta, expresó: “Somos una gran familia unida por el amor y el derecho. Continuaremos trabajando juntos y vamos a construir una Venezuela grande y próspera”.

De esta manera, el líder del pueblo ratificó que vienen tiempos mejores para Venezuela. Asimismo, resaltó que hará respetar el derecho a la paz que tiene el pueblo: “Nadie perturbará nuestra tranquilidad”.

También, denunció a los sectores de la ultraderecha que promueven el odio y el racismo, y aseguró que el pueblo venezolano no permitirá que se mancille su dignidad. “Ese periodista que vive en Miami, Emmanuel Rincón, no respeta al pueblo venezolano, ni a las mujeres venezolanas, así son varios de la derecha fascista que llaman al odio, al racismo y Venezuela no se dejará desprestigiar por esos apellidos”.

En este sentido, el candidato de la revolución destacó: “Los fascistas son los que odian, que hablan mal de las mujeres, que son racistas, piden sanciones y esa es la ultra derecha venezolana. Ellos se quieren disfrazar, pero este pueblo sabe quiénes son y este pueblo le pasara factura el 28 de julio”.

El líder revolucionario instó a la ciudadanía a prepararse para el 1x10x7, un sistema de votación que garantizará la seguridad y la armonía en las elecciones. “El 28 de julio, daremos una lección voto a voto. La victoria está en manos del pueblo patriótico, y el compromiso es claro: construir un futuro próspero para todos”.

También, recordó al Comandante Hugo Chávez Frías como símbolo de amor y esperanza para Venezuela. “El 28 de julio le daremos la victoria al Comandante eterno Chávez por su cumpleaños 70 y el pueblo de la calle saldrá victoriosa, que viva Venezuela, mi patria querida“.

