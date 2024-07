CIUDAD MCY.- La Asamblea Nacional (AN) inició la segunda discusión del Proyecto de Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la AN.

Previo a la sesión la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), encabezada por el presidente del parlamento, diputado Jorge Rodríguez, realizó un recorrido de la exhibición de empresarios que se llevó a cabo en los jardines del Palacio Federal Legislativo, a propósito de que este martes, 16 de julio, está prevista la segunda discusión del Proyecto de Ley de Fomento de Exportaciones no Petroleras.

El mencionado instrumento jurídico fue sugerido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 22 de septiembre del 2023, y aprobado el 27 de ese mes en primera discusión. De acuerdo con el reglamento interno de la AN, también se ha llevado a Consulta Pública en los sectores relacionados con la producción nacional.

VTV