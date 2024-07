***En esta oportunidad, la máxima autoridad regional resaltó la importancia que tiene este tipo de actividades para los consentidos de la casa y consideró que contribuye con el sano desarrollo de los infantes**

CIUDAD MCY.- Un sencillo y caluroso gesto de amor otorgó el Gobierno Bolivariano de Aragua a más de 136 niños del sector San Vicente, municipio Girardot, quienes tuvieron un espacio para el disfrute y la recreación junto a la gobernadora Karina Carpio en el Zoológico Las Delicias.

Durante este encuentro, la mandataria regional resaltó la importancia de estas actividades: «Es una cosa tan sencilla, un parque, un verdor, un helado, una chuchería como marca la vida de un niño, pudimos transformar un poquito el corazón, no son grandes cosas, simplemente un abrazo, una mirada, cariño espontáneo para nuestros niños de diferentes edades, eso es parte del compromiso y conformar un mundo más humano».

Además, la pequeña población infantojuvenil de este populoso sector de Maracay disfrutó de manera gratuita de todas las bondades que ofrece este emblemático centro de recreación de Maracay; aparte de poder apreciar de cerca la cantidad de ejemplares exóticos que hacen vida en estos espacios, disfrutaron de actividades recreativas y deportivas.

Finalmente, la máxima autoridad regional recordó que tuvo la dicha de encontrarse con unas madres, a quienes conoció desde niñas. «Tuve la dicha de compartir con ellas y sus bebecitos; hoy la lluvia mojó mi ropa en el Zoológico de Maracay junto a ellos, pero también humedeció mi alma y refrescó mi espíritu; como no recordar tantos momentos vividos, como no agradecerle al cielo todas las oportunidades que me ha dado, vamos Aragua, que ha llegado tu luz, levántate y resplandece».

