CIUDAD MCY.- En un evento lleno de emoción y significado, el alcalde del municipio José Félix Ribas, estado Aragua, Juan Carlos Sánchez, anunció el inicio de operaciones del renovado Teatro Ribas. Después de más de 40 años, este icónico espacio cultural vuelve a abrir sus puertas, gracias al esfuerzo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para restaurar la vida cultural de la ciudad.

Durante su intervención, el alcalde Sánchez compartió un poco sobre la historia del teatro, en la que resaltó su relevancia en la vida cultural de la ciudad. El mandatario regional citó a Federico García Lorca: “Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo”.

Añadió que este teatro debe reflejar la diversidad cultural e histórica de la comunidad, y enfatizó el compromiso mutuo entre el teatro y el pueblo para mantener vivo este valioso espacio.

La dirección del Teatro Ribas estará a cargo de la Fundación Teatro Ribas, una entidad gubernamental con autonomía administrativa. Esta fundación contará con una directiva compuesta por cuatro representantes del Gobierno municipal y tres vinculados a la actividad cultural e histórica de la ciudad. Además, un Consejo Consultivo integrado por destacados ciudadanos que contribuirá al desarrollo del teatro. La fundación también tendrá la facultad de designar miembros honorarios.

Directiva del Teatro Ribas

La directiva del teatro estará integrada por el concejal y representante del Concejo Municipal, Joel Guevara; directora de Cultura, Jessica Díaz; Gabinete Social, Gleyde Sánchez; presidente Rafael Figarella, acompañado de Diego Puente, Yenny Noguera y Gissela Carvajal.

Consejo Consultivo

Por su parte, el Consejo Consultivo estará integrado por el cronista de la ciudad, doctor Germán Fleitas; Fanny Morillo; Jonny Bernal; Orlando Díaz; Noemi Tejada; Carmen Orieta López; María Martínez; Antoni Herrera y Jesús Rojas.

El teatro cuenta con cinco coordinaciones: Dirección General, Protocolo, Servicios Generales, Administración y Programación Artística.

El alcalde Sánchez invitó a todos los asesores de Cultura y a la comunidad a sumarse a esta iniciativa. Reconoció el esfuerzo de todos aquellos que trabajaron incansablemente durante dos meses para rehabilitar el teatro, aseguró que “todo lo que está en el teatro es nuestro, lo hicimos nosotros”. Con orgullo, instó a la comunidad a utilizar este ejemplo para continuar con la realización de cosas buenas a favor del municipio.

La instalación de la nueva junta directiva marca un nuevo capítulo para el Teatro Ribas, que promete ser un epicentro de talento y diversidad cultural.

Fuente: Alcaldía de Ribas