Ciudad MCY.- “Vengo a rescatar de las manos de la oligarquía, esta tierra sagrada de Barinas junto al pueblo”, manifestó el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro Moros, durante el cierre de campaña realizado este domingo, en la entidad llanera, al resaltar el papel protagónico del pueblo barinés en la historia de Venezuela.

“Le decimos a la oligarquía, a los apellidos de sangre azul, a los que desprecian a las mujeres y a los fascistas, ¡No volverán!”. Maduro recordó que el Comandante Chávez, su predecesor y maestro, en su tierra, Barinas, fue bendecido por el pueblo. “De aquí Chávez salió a la gran victoria que lo hizo presidente de la República, aquí estoy yo, Nicolás Maduro Moros, hijo de Hugo Chávez y voy de Barinas directo a Miraflores a la gran victoria del 28 de julio, es decreto sagrado”.

En este sentido, aseguró que tiene moral para pedirle apoyo al pueblo de Barinas: “Soy un hombre formado en la izquierda desde mi hogar soy socialista, estuve en las luchas estudiantiles. Conocí al Comandante Chávez y dije este es el hombre que va a cambiar la historia y me convertí en un militante”.

Afinar el 1x10x7

Instó a todo el pueblo a afinar el 1x10x7 para garantizar la victoria el próximo 28 de julio. “Hemos hecho 14 mediciones y les puedo decir con certeza absoluta que estamos ganando en toda Venezuela, el mapa de Venezuela está rojo rojito, es bolivariano, vamos a ganar otra vez”.

“Estoy enérgico, tengo la experiencia, estoy preparado, tengo este pueblo hermoso y valiente, tengo el apoyo de la Fuerza Nacional Bolivariana, de la unión cívico-militar-policial (…) este humilde obrero, no soy ni seré jamás títere de nadie, no le debo nadie a nadie, solo tengo dos poderes por encima de mí, el padre creador y de Jesús de Nazaret que camina conmigo y en la tierra solo me debo al pueblo”.

En un ambiente de alegría, amor y hermandad, Nicolás Maduro felicitó a los niños y niñas del estado Barinas donde entregó regalos para celebrar el Día del Niño. “Dame fuerzas, Dios, para darle a estos niños y niñas una Venezuela de paz, y darles su educación y formación”.

Declinación de Joe Biden

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden de declinar su candidatura para la contienda electoral de este 2024, Nicolás Maduro indicó que “ha tomado la decisión más sensata y correcta, priorizó a su familia, a su salud y se dio cuenta que a esa edad y con la salud debilitada no podía asumir las riendas de su país, fue una actitud responsable. Yo le deseo salud y larga vida a pesar de nuestras diferencia”.

Por otra parte, Maduro recordó el plan de privatización que quiere llevar acabo la derecha. “Ellos quieren privatizar, tenemos que vencer para hacer irreversible el derecho a la educación gratuita, a la salud, por el empoderamiento y la democracia”.

Destacó que solo él tiene un plan, un proyecto de gobierno “estoy consciente en lo que tenemos que profundizar, para que venga un tiempo de crecimiento y paz para Venezuela”. En ese sentido, reiteró que apenas se conozcan los resultados por el Consejo Nacional Electoral, donde confirme la victoria popular del pueblo, hará un llamado a un gran diálogo nacional con todos los sectores del país, para generar grandes consensos y consolidar la paz de la nación.

VTV