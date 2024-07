Ciudad MCY.- El presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, expresó desde el Palacio de Miraflores que triunfó la esperanza y la verdad en los comicios electorales realizados este 28 de julio, además afirmó que este triunfo es del comandante Hugo Chávez Frías “este es tu triunfo comandante Chávez, este pueblo jamás te ha fallado y la patria sigue”.

El mandatario nacional manifestó que “este es el día de la dignidad nacional, no pudieron con el pueblo de Venezuela, el fascismo en Venezuela no pasará, ni hoy, ni mañana, ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, nacimos el día de la valentía, del coraje (…) mi primer pensamiento es al padre creador, a este pueblo que se lo merece por su resistencia y lucha, es el triunfo de la igualdad”, expresó.

Asimismo, indicó que la jornada electoral realizada fue bonita, los venezolanos fueron a ejercer su derecho al voto en paz, es por ello, que resaltó que en el país va haber paz, estabilidad, respeto y justicia. “Venezuela tiene una Constitución que es la ley de todos y se respetará”.

“Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de Venezuela y voy a defender a nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo (…) agradezco al pueblo de Venezuela por su tenacidad. El pueblo dijo paz, tranquilidad, estabilidad, triunfó la voz de la paz, que nadie se deje arrastrar por la violencia de los fascistas”, añadió.

El jefe de Estado, denunció que el sistema electoral sufrió un ataque cibernético, ya saben de donde lo realizaron, y quien lo ordenó, por eso le dio instrucciones al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que investigue y haga justicia.

Además, dijo que Venezuela Tiene un sistema electoral transparente, que hace diversas auditorías.

VTV