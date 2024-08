CIUDAD MCY.- En un mensaje contundente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha exhortado al gobierno de Estados Unidos a respetar la soberanía de Venezuela como condición previa para el diálogo entre ambas naciones.

“Si están dispuestos, el gobierno de Estados Unidos, a respetar la soberanía de Venezuela, a dejar de amenazar a Venezuela, podemos retomar el diálogo, pero sobre la base de un punto único: Cumplimiento de Qatar”, declaró el presidente Maduro, en cadena nacional, al responder a unas de las interrogantes, durante rueda de prensa internacional, realizada en el Palacio de Miraflores.

El Jefe de Estado anunció su intención de publicar las actas y cartas relacionadas con los acuerdos de Qatar en sus redes sociales como parte de una estrategia para demostrar la transparencia y la eficacia de las negociaciones.

“(…) Las cartas de Qatar las voy a publicar en mis redes sociales, ustedes verán que fue una negociación perfecta.”, afirmó el presidente venezolano.

El Mandatario recordó su experiencia en negociaciones internacionales, experiencia que le permite tener una disposición al diálogo con todos los sectores.

“Yo sé de diplomacia, yo sé de negociación porque lo aprendí en el mundo sindical y después Chávez me nombró canciller y aprendí ahí. Como presidente, yo soy un hombre de diálogo, de negociación, de acuerdo, tengo palabra, respeto a lo que se firma, lo que habla”, señaló.

Hizo hincapié en la necesidad de respetar los acuerdos y tratados firmados, especialmente en el contexto de las relaciones bilaterales.

“Tengo palabras, respeto lo que se firma y lo que se habla. Los negociadores de Estados Unidos, Norteamérica, Juan González, tú sabes que yo soy de palabra (…) el presidente Biden, él sabe quién soy. Yo respeto al presidente Biden, lo felicité por la decisión que tomó por problemas de salud de retirarse”, afirmó Maduro.

Además, reafirmó la posición de Venezuela como una nación soberana que no acepta injerencias externas.

“Venezuela no es colonia de ustedes. ¿Cómo que perdieron la paciencia con Venezuela? Entonces yo puedo decir: Perdí la paciencia con ustedes, Estados Unidos de Norteamérica”, expresó el presidente venezolano.

En un gesto de firmeza, Maduro subrayó: «Si respetan a Venezuela habrá nuevos diálogos”, al tiempo que exaltó la fortaleza de pueblo frente a las presiones externas.

“No perderemos la paciencia, prometo no perder la paciencia por sus incumplimientos y sus mentiras, pero Venezuela no se maltrata, a Venezuela no se le trata como colonia», enfatizó el Dignatario venezolano.

Ustedes “podrán tratar como colonia a sus agentes de ustedes: González Urrutia, a Capriles, a Leopoldo López, a la Machado, que son sus agentes, pero al pueblo de Venezuela, a la gente honorable de este país, se le tiene que tratar con respeto, hay otro mundo, ya ustedes no son el centro del y nosotros pertenecemos al nuevo mundo ”, subrayó.

PRENSA PRESIDENCIAL