*La actividad contó con médicos especiales que se enfocaron en brindar la mejor atención a los pacientes*

Ciudad MCY-En los espacios del Hospital Los Samanes, en el municipio Girardot, se llevó a cabo una Jornada de Atención Integral de Salud enmarcada en el vértice 1 de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), en la que fueron atendidas más de 300 femeninas con los servicios de medicina general, consultas especializadas, exámenes, entre otros.

En la jornada, los profesionales del área de medicina se dedicaron a atender a todas las mujeres presentes con el objetivo de evaluar, chequear y diagnosticar el estado de su salud.

La Dra. Eglé López es la responsable del vértice 1 de la GMVM y destacó que se ofrecieron los “servicios de medicina interna, medicina general, odontología, nutrición, geriatría, otorrinolaringología, ginecología, vacunación, planificación familiar, entrega de medicamentos, parto humanizado, oftalmología, ecografía general y farmacia”.

Trabajando bajo el concepto de la inclusión, también se “atendieron a hombres jóvenes, adultos y abuelos en todos los servicios, así como se atendió a los niños y niñas en el área de pediatría”.

Asimismo, López indicó que contaron con servicios de tribunales móviles, la prefectura, el Instituto Nacional de la Mujer y la Oficina Nacional para la Atención Integral a Víctimas de la Violencia.

“También contamos con la evaluación nutricional por parte del Instituto Nacional de Nutrición para nuestros niños y niñas, pero también para nuestras mujeres, demostrando que seguimos trabajando por nuestro pueblo como siempre nos lo ha indicado nuestro presidente Nicolás Maduro”, destacó la Doctora.

Es importante mencionar que en el centro asistencial también se encuentra el Centro Oftalmológico de Aragua (CORA), que fue provechoso para brindar una mejor atención para la salud visual.

Esta actividad fue desarrollada gracias a las políticas sociales del presidente Nicolás Maduros y la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, que continúan trabajando arduamente por la paz, el bienestar y la tranquilidad del pueblo.

MUJERES AGRADECIDAS

Las mujeres atendidas manifestaron su agradecimiento por la realización de esta jornada que benefició a dos parroquias del municipio como lo son José Casanova Godoy y Pedro José Ovalles.

La señora Yanis Pérez de Sánchez comentó que la atención por parte de los médicos fue excelente, “yo me vi en varios servicios como geriatría, me dieron mis medicamentos y luego en oftalmología que me hicieron mis exámenes para operar el ojo de cataratas, la verdad es que estoy muy contenta por el apoyo y espero que se continúen realizando”.

Igual de agradecida se mostró la señora Elva Rodríguez, quien durante mucho tiempo ha pertenecido a las brigadas de Somos Venezuela y resaltó que, “gracias a la Revolución es que estas jornadas sociales se llevan a cabo, yo la verdad estoy muy feliz y contenta por el trato que me dieron y por todos los servicios que ofrecen”.

IRENE RODRÍGUEZ