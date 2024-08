***La gobernadora Karina Carpio destacó el impacto positivo que tienen estos dispositivos en las personas, mejorando su calidad de vida y facilitando su participación activa en la sociedad

CIUDAD MCY.- Desde el Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad «Hugo Rafael Chávez Frías», ubicado en Guasimal, municipio Girardot, se llevó a cabo la gran jornada de entrega de prótesis auditivas, que en esta oportunidad favoreció a 562 personas de la región central del país.

Esta noble actividad contó con la presencia de la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, quien estuvo en compañía de la autoridad única en Salud, Dra. Shirley Hernández. Durante esta entrega, la máxima autoridad regional calificó este acto como un “gesto de humanidad para los aragüeños”.

“Esta mañana cargada de humanidad, cargada de amor, de fe y de esperanza, estamos desde Guasimal, por instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro y con la efectividad del 1×10 del Buen Gobierno, plataforma creada por nuestro Presidente, un puente amoroso entre nuestra comunidad y nuestro Presidente, llenos de alegría”, comentó emocionada Carpio.

Resaltó que en esta oportunidad se hizo la entrega de 562 prótesis auditivas, actividad que inició el 6 y finaliza el viernes 9 de agosto, con la que se brindará este aporte para las personas que presentan diferentes patologías de discapacidad auditiva.

Agregó que el trabajo en equipo es lo que permite cristalizar este anhelo de las personas con discapacidad auditiva. “Aquí estamos con la doctora Shirley Hernández, la autoridad única en Salud, el agradecimiento eterno y constante a nuestra ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, a todos los que forman parte de este gran equipo, buscando sensibilizar a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, que seguimos trabajando, que seguimos implementando nuestras jornadas de salud, jornadas integrales para nuestro noble pueblo”, señaló.

En ese sentido, expresó su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro “porque en medio de tanto bloqueo y adversidades, seguimos pendientes y atentos de nuestro pueblo, para seguir consolidando la Patria”.

Resaltó lo gratificante que resulta este tipo de jornada, por la alegría que les proporciona a las personas volver a escuchar. Además, aclaró que estas entregar se estarán realizando posteriormente en otros sectores.

UN PUEBLO AGRADECIDO

El señor Marco Maldonado, adulto mayor de 91 años de edad, recibió su prótesis auditiva y agradeció al presidente Nicolás Maduro y a la gobernadora Karina Carpio puesto que llevaba casi dos años sin escuchar. “Gracias a esto, ya escucho mejor, hicieron la prueba y ya te escucho perfecto; seguimos luchando, Presidente, y estamos con usted, fuerte con nosotros”.

Por su parte, Francisco Pérez, proveniente de La Victoria y estudiante en la Misión Sucre, relató que trabaja en el área de seguridad y esta prótesis representa una mejora sustancial para ejercer su trabajo.

Del mismo modo, Jesly Carrión agradeció al presidente Nicolás Maduro porque llevaba mucho tiempo esperando este aparato auditivo. “Yo no escuchaba, no entendía a la gente, necesitaba este aparato, me atendieron muy bien, es la primera prótesis que recibo”, expresó visiblemente agradecida.

REINA BETANCOURT