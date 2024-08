CIUDAD MCY.-El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ya tiene su calendario confirmado. Major League Baseball reveló hoy los grupos y fechas para la próxima edición del torneo, y la selección de Venezuela ha conocido los detalles de sus partidos.

La cuenta regresiva para el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha comenzado oficialmente. Hoy, 21 de agosto, Major League Baseball anunció el calendario y la conformación de los grupos para el torneo que reúne a las mejores selecciones de beisbol del mundo.

La selección venezolana ya conoce a sus tres rivales confirmados en la fase de grupos: República Dominicana, Israel y los Países Bajos. El quinto equipo del grupo se determinará en los clasificatorios previos al torneo. Además, Venezuela ya tiene su primer partido confirmado: debutará el 6 de marzo de 2026 contra los Países Bajos, en el segundo enfrentamiento histórico entre ambas selecciones en un Clásico Mundial.

Si Venezuela avanza a las siguientes rondas, jugará los cuartos de final el 13 o 14 de marzo, la semifinal el 15 o 16 de marzo, y la final el 17 del mismo mes, todos en el loanDepot Park de Miami, sede donde el equipo venezolano también compitió en el torneo de 2023.

Calendario de Venezuela en el Clásico Mundial 2026:

– 6 de marzo: vs Países Bajos

– 7 de marzo: vs Israel

– 8 de marzo: descanso

– 9 de marzo: vs Equipo clasificado por repechaje

– 11 de marzo: vs República Dominicana