CIUDAD MCY.- La selección femenina de Venezuela debutará esta semana en el Campeonato Sudamericano Femenino 2024, donde buscará su boleto a la AmeriCup Femenina 2025.

El Sudamericano de baloncesto se realizará del 31 de agosto hasta el próximo 7 de septiembre en la ciudad de Santiago de Chile.

Las tres mejores selecciones obtendrán su boleto al máximo torneo regional de la especialidad. En caso de que Chile logre el podio, habrá boleto para la selección que termine en el cuarto lugar.

Venezuela se medirá en su grupo a Colombia, Ecuador y Paraguay. A continuación te presentamos el calendario completo de la fase de grupos y la rondas finales del torneo:

Sábado 31 de agosto – Día 1

Brasil vs Argentina – 5:30 p.m.

Chile vs Uruguay – 8:00 p.m.

Domingo 01 de septiembre – Día 2

Uruguay vs Brasil – 5:30 p.m.

Bolivia vs Chile – 8:00 p.m.

Lunes 02 de septiembre – Día 3

Paraguay vs Ecuador – 12:30 p.m.

Venezuela vs Colombia – 3:00 p.m.

Brasil vs Bolivia – 5:30 p.m.

Argentina vs Uruguay – 8:00 p.m.

Martes 03 de septiembre – Día 4

Colombia vs Paraguay – 12:30 p.m.

Ecuador vs Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia vs Argentina – 5:30 p.m.

Chile vs Brasil – 8:00 p.m.

Miércoles 04 de septiembre – Día 5

Venezuela vs Paraguay – 12:30 p.m.

Ecuador vs Colombia – 3:00 p.m.

Uruguay vs Bolivia – 5:30 p.m.

Argentina vs Chile – 8:00 p.m.

Viernes 06 de septiembre – Día 6 – Semifinales y reclasificación

Partido de reclasificación del 5° al 8° lugar – 12:30 p.m.

Partido de reclasificación del 5° al 8° lugar – 3:00 p.m.

Semifinal #1 – 5:30 p.m.

Semifinal #2 – 8:00 p.m.

Sábado 07 de septiembre – Día 7 – Final, partido por el tercer lugar y reclasificación

Partido de reclasificación del 7° al 8° lugar – 12:30 p.m.

Partido de reclasificación del 5° al 6° lugar – 3:00 p.m.

Partido por el tercer lugar – 5:30 p.m.

Final – 8:00 p.m.

