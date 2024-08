***El acto inició con unas palabras por parte de las autoridades y las sobrevivientes, así como de un minuto de silencio por las pérdidas que la institución ha vivido***

CIUDAD MCY.- Para honrar el proceso de las sobrevivientes del cáncer de mama, se inauguró la muestra fotográfica «Rostros y Cicatrices» de Maxwell Briceño, en la Galería de Arte Municipal de Maracay, que estará abierta por 1 mes y medio.

La actividad fue liderada por la gobernadora Karina Carpio, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, la primera dama del municipio, Cinzia Machín de Morales, y la presidenta del Instituto de Senología del Estado Aragua (Isena), Karellys Lugo.

La instalación de esta exhibición artística fotográfica, fue posible gracias a la colaboración del (ISENA), quienes compartieron esta maravillosa obra compuesta por 36 piezas captadas por los fotógrafos, Maxwell Briceño y Kerellys Lugo.

Las imágenes de esta exposición, buscan ver más allá de la enfermedad y mostrar las partes de las cicatrices que deja este padecimiento que día a día va en aumento y afecta de forma considerable la autoestima femenina, también se busca romper con los estereotipos físicos producto de la cultura hegemónica.

La gobernadora se mostró conmovida por la forma en que se narró la historia de 14 mujeres, pacientes del Isena, a través de unas fotografías que captaron la esencia de todo lo que vivieron y el impacto que tuvo en sus vidas, “esto es un evento” dijo, y resalto que no existe el distingo política, social, moral o económico para ser víctima de este virus que ha arrasado con muchas vidas.

Resaltó que al escuchar los testimonios se dio cuenta que estas mujeres se aferraron a Dios en todo momento y Él les dio la fuerza necesaria para afrontar como unas guerreras su proceso médico. “Dios no es nada más un concepto” dijo, pues es la fe sembrada en el corazón de cada creyente, y es el entender también que no se conoce el verdadero amor al prójimo hasta atravesar por una situación como las que ellas pasaron.

La presidenta del Isena definió este acto como un llamado a la empatía, a la solidaridad y al amor, pues la sociedad ha impuesto la belleza como un mecanismo físico y no uno espiritual, lo que ha distorsionado el cómo funciona la autoestima y el amor propio para las mujeres.

Además, extendió una invitación a aprovechar este momento reflexivo y hacerse los chequeos de salud pertinentes para la detección oportuna del cáncer de mama que azota la vida tanto de las mujeres como la de los hombres, “porque es posible ganarle la batalla al cáncer de mama”.

Informó que la obra se llama “»Rostros y Cicatrices» porque así como se perciben en las expresiones felicidad por superar el trauma que se genera, también coexiste la tristeza por el transitar y por las cicatrices que no son nada más físicas, sino emocionales y psicológicas.

Crizeida García, una de las participantes de la muestra fotográfica, diagnostica en el 2010 con cáncer de mama izquierda, contó que luego de recibir la noticia de su padecimiento, su médico tratante le indicó que sus 7 hermanas debían hacerse los exámenes preventivos, y 2 de ellas arrojaron positivo a la enfermedad.

“Al principio, cuando me dieron la noticia, no pensé que me iba a morir de cáncer, porque se cura, mi temor era quedarme sin seno, y eso se volvió una tragedia para mí, contó, y que gracias a su llegada en el Isena, aprendió a quererse y valorarse a sí misma, lo que le ayudó a sobrellevar esta enfermedad que no es solo física sino que afecta también la parte psicológica, lo que le ayudó a posar para las fotografías lo que fue difícil para ella pues era víctima de los estereotipos de belleza de la sociedad.

Mónica Vargas, de 47 años, fue diagnosticada en el 2021 debido a que estaba lactando y se le presentó la mastitis a su vida, lo que la marcó para siempre. Le extendió una llamado de consciencia a las mujeres lactantes y a todas en general para que se hagan sus chequeos, pues su cáncer se pudo evitar su hubiese acudido a tiempo al médico.

Le agradeció al Gobierno Regional por la iniciativa de crear esta plataforma de expresión que les brindó la oportunidad de desnudar sus almas a través del lente de Maxwell Briceño, “él ha plasmado nuestras emociones, y por eso muchas gracias y que Dios les bendiga”.

María José Parra