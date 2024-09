CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su programa Con Maduro+, en el segmento “Zona Digital”, con referencia a la encuesta de QSocialNow que indica que el 53,9 por ciento de los venezolanos están de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras el análisis electoral, destacó que la inmensa mayoría del país apuesta a la regularización de las instituciones y a que se respete la Constitución.

“Nadie está por encima de las leyes, de las instituciones como lo ha pretendido este señor ‘el enconchado’, el cobarde de Edmundo González Urrutia, él pretende estar por encima de las leyes, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo llamó como candidato a firmar el documento que firmamos el resto de los candidatos, no fue”, dijo.

El 53,9 por ciento de los venezolanos está de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratifica el triunfo del presidente Nicolás Maduro, tras analizar la información requerida a los candidatos y al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al respecto, 34,5 por ciento está completamente de acuerdo con la sentencia; mientras que 19,4 por ciento está de acuerdo, pero considera que deberían presentarse las actas correspondientes; 7,4 por ciento no está de acuerdo; 20,2 por ciento no está de acuerdo en absoluto; y 18,6 por ciento, no sabe.

Más allá del resultado del peritaje, 51,6 por ciento considera correcto que el presidente Maduro haya acudido al máximo tribunal de justicia, para que éste interviniera en el esclarecimiento de toda información relacionada con las elecciones presidenciales.

VTV