***La movilización de este domingo tuvo como lema “La impunidad de ayer, es la causa de las injusticias de hoy” y fue convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales**»

Ciudad MCY.- Miles de chilenos fueron reprimidos este domingo, mientras marchaban para rendir homenaje a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, al cumplirse el próximo 11 de septiembre 51 años del golpe de Estado contra el Gobierno de la Unidad Popular.

La marcha, como ya es tradición, partió a las 10 de la mañana desde la Plaza de los Héroes, en la avenida de La Alameda, pasó por el Palacio de La Moneda, sede de la presidencia, y recorrió varios kilómetros hasta el Cementerio General.

La manifestación estuvo encabezada por las agrupaciones de familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura.

El Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) expresó: “Marchamos conmemorando a las y los trabajadores que se organizaron y enfrentaron a la derecha y el empresariado a través del nacimiento de los Cordones Industriales, que por esta fecha cumplen 52 años desde su conformación en pleno Gobierno de la Unidad Popular, surgidos como respuesta al paro patronal del 72, donde la clase trabajadora se tomó sus puestos de trabajo y salió a frenar”.

De acuerdo con los manifestantes, los carros lanza-aguas y los carabineros llegaron al lugar lanzando gases lacrimógenos, dejando hasta el momento un herido.

Por otra parte, los trabajadores de la cultura y memoria denunciaron a través de la Red Nacional de los Sitios de Memoria el cierre de varios lugares a lo largo del país, por la falta de financiación e interés del Gobierno.

En ese sentido, el Centro de Memoria Londres 38 expresó que «luego de los 50 años del Golpe, el Estado parece haber olvidado otra vez la memoria. Hoy hay dos sitios de memoria (Centro Cultural y Museo y Memoria Neltume y Casa Memoria José Domingo Cañas) que han tenido que cerrar y otros once sitios que corren peligro de ver suspendidas sus actividades por no tener seguridad de financiamiento, ni siquiera en los montos básicos comprometidos en 2023”.

Asimismo, culpó al Gobierno de Chile por no garantizar los recursos: “El Gobierno no ha comprendido la importancia que tienen los sitios en las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos y, en especial, en garantías de no repetición”.

Según datos oficiales, durante los 17 años del régimen militar de Augusto Pinochet, 1.469 personas fueron detenidas, desaparecidas o ejecutadas sin entregar sus cuerpos; en la actualidad, todavía se desconoce el paradero de 1.100 personas.

TELESUR